Rocco Hunt sceglie il brano “L’urdemo vase” come ultimo video estratto da “Rivoluzione” e da maggio torna sui palchi italiani

Rocco Hunt nuovo video online di L’Urdemo Vase, brano estratto dal suo ultimo album Rivoluzione. Da maggio il ritorno live con il Libertà + Rivoluzione Tour.

È disponibile online il videoclip ufficiale di L’Urdemo Vase, brano di Rocco Hunt contenuto nel suo album Rivoluzione, uscito lo scorso 5 novembre per Epic / Sony Music.

Rocco Hunt nuovo video

Il video è scritto e diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco.tv. Rocco Hunt racconta così il brano L’Urdemo Vase:

Questo è un brano a cui tengo molto ed è per questo che l’ho scelto come ultimo video estratto da Rivoluzione.

Sono sicuro che ognuno di voi, quando ascolta questo brano, pensa a una persona a cui purtroppo ha dovuto dare l’ultimo bacio prima di lasciarla andare via.

live tour da maggio

Da maggio Rocco Hunt tornerà a cantare sui palchi italiani con il Libertà + Rivoluzione Tour, dopo vari posticipi causati dall’emergenza sanitaria. I biglietti acquistati restano validi per le rispettive nuove date. Ecco le date riprogrammate:

10 e 11 maggio – Pala Partenope , NAPOLI (recuperi dell’11 e 12 marzo)

, NAPOLI (recuperi dell’11 e 12 marzo) 14 maggio – Teatro Team , BARI (recupero del 16 marzo al Demodè di Modugno)

, BARI (recupero del 16 marzo al Demodè di Modugno) 16 maggio – Teatro Europauditorium , BOLOGNA (recupero del 9 marzo all’Estragon)

, BOLOGNA (recupero del 9 marzo all’Estragon) 18 giugno – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica , ROMA (recupero del 5 marzo e del 12 aprile all’Atlantico Live)

, ROMA (recupero del 5 marzo e del 12 aprile all’Atlantico Live) 22 giugno – Carroponte , MILANO (recupero del 4 marzo al Fabrique)

, MILANO (recupero del 4 marzo al Fabrique) 11 ottobre – Tuscany Hall , FIRENZE (recupero dell’11 aprile)

, FIRENZE (recupero dell’11 aprile) 14 ottobre – Gran Teatro Geox , PADOVA (recupero del 7 aprile)

, PADOVA (recupero del 7 aprile) 18 ottobre – Teatro Concordia , TORINO (recupero del 4 aprile)

, TORINO (recupero del 4 aprile) 23 ottobre – Teatro Dis Play , BRESCIA (recupero del 14 aprile)

I possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli spettacoli di BARI (Demodè di Modugno), BOLOGNA (Estragon), ROMA (Atlantico Live) devono confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina.

I detentori dei biglietti per tutte le altre date non dovranno fare alcuna procedura di registrazione e potranno accedere allo show con il titolo di accesso già in loro possesso.

l’ultimo album rivoluzione

Rivoluzione, l’ultimo lavoro discografico di Rocco Hunt, nella prima settimana ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti. È il quinto disco in studio del rapper, che in meno di 10 anni di carriera ha superato 2 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia. Nel 2021 si è aggiudicato il titolo di artista più visto su Vevo.

Il disco, disponibile qui, è prodotto da Valerio Nazo e racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi. Da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane ad una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi.

A novembre, in occasione dell’uscita dell’album, abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Rocco e farci raccontare le tracce di Rivoluzione. Ecco la nostra videointervista al rapper.

Foto di Fabrizio Cestari.