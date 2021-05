La cantautrice Roberta Giallo pubblica il libro Web Love Story, per Edizioni Pendragon.

Il libro oltre che in libreria è disponibile negli store online.

Web Love Story (trama)

R. è una ragazza allegra e solare. Per mantenersi lavora come commessa in un negozio di mobili, scrive canzoni che incide autofinanziandosi e sogna di poter vivere, un giorno, della sua musica.

Ha tanti amici che sono i suoi primi follower, una famiglia che la sostiene sempre e un fidanzato con cui ha un rapporto stabile e tranquillo, forse troppo.

G. è uno studente francese di Medicina, bello e misterioso: corpo statuario, occhi magnetici e sorriso ammaliante.

Un casuale e fugace incontro, un gioco di sguardi, poche battute e il mondo di R. si capovolge.

Emozioni e sensazioni mai provate prima, il cuore che batte all’impazzata: avrà finalmente trovato l’Amore maiuscolo che tanto cercava?

Un diario epistolare fresco e immediato, che apre una finestra sulla parte più intima e segreta della sua protagonista, la quale racconta in prima persona e con grande spontaneità una storia realmente accadutale.

La vicenda prende corpo direttamente dalle mail che i due protagonisti si scambiano fin dal primo giorno della loro conoscenza e, palpito dopo palpito, risucchia il lettore nella stessa spirale che li avvolge, spingendolo a proseguire avidamente.

Roberta Giallo ha creato una vicenda enigmatica di passione e suspense che riserva uno spiazzante colpo di scena finale, il tutto con una scrittura dotata di grande ritmo, intelligente e calibrata.

Roberta Giallo – breve bio

Nota come cantautrice, è anche scrittrice, attrice e performer teatrale.

Nata a Senigallia, si trasferisce a Bologna, dove si laurea con il massimo dei voti in Scienze filosofiche.

Qui conosce Lucio Dalla, con cui avvia una proficua collaborazione che porta alla nascita del suo primo, apprezzatissimo album L’Oscurità di Guillaume, in cui racconta in musica la storia narrata in questo suo primo romanzo.

Si esibisce nei maggiori teatri italiani ed esteri e nel 2018 parte per il suo primo tour mondiale toccando Hong Kong, Mosca, Kiev, Istanbul, Los Angeles, Ho Chi Minh, Singapore, Monte Carlo, Porto, Oslo.

Nel 2019 debutta sul grande schermo come attrice protagonista del film Il conte magico, ruolo per cui si aggiudica il riconoscimento di migliore attrice all’Isaff di San Pietroburgo.

Nel 2021 esce il suo disco Canzoni da museo, con le liriche dei poeti Roberto Roversi, Giovanni Gastel, Davide Rondoni. Da diversi anni cura la rubrica musicale «Musica In Giallo» per il Mei.