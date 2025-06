Robbie Williams e Laura Pausini cantano insieme “Desire”, l’inno ufficiale della FIFA Club World Cup

Robbie Williams e Laura Pausini insieme per Desire, il nuovo inno ufficiale della FIFA Club World Cup 2025, pronto a diventare la nuova colonna sonora globale del calcio. In questo articolo trovi anche testo e traduzione dell’inno FIFA World Cup appena saranno disponibili.

Una collaborazione dal respiro mondiale per accompagnare uno degli eventi sportivi e musicali più attesi del 2025.

La FIFA ha scelto Robbie Williams come primo Ambasciatore Musicale della sua storia, affidandogli la creazione del nuovo inno ufficiale della FIFA Club World Cup, che quest’anno si disputerà negli Stati Uniti.

Il brano, intitolato Desire, è stato scritto da Williams insieme ai suoi storici collaboratori Karl Brazil, Owen Parker ed Erik Jan Grob, e sarà eseguito in anteprima mondiale il 14 giugno durante la cerimonia inaugurale all’Hard Rock Stadium di Miami, in occasione della partita tra Al Ahly FC e Inter Miami CF.

A dare ulteriore peso e internazionalità al progetto, la partecipazione straordinaria di una delle voci italiane più amate nel mondo: Laura Pausini. Invitata personalmente da Robbie Williams, la cantante sarà co-protagonista dell’esibizione dal vivo che andrà in scena anche durante la finale del torneo, il 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

robbie williams e laura pausini Desire

Desire non è un semplice inno da stadio. Come dichiarato da Robbie Williams, è un brano che vuole “catturare la maestosità, l’attesa e la scarica di adrenalina che si prova appena prima del fischio d’inizio”. Nelle sue parole: “Calcio e musica sono le due cose che, più di tutte, uniscono le persone. Entrambi parlano linguaggi universali fatti di connessione, spirito e comunità. Ho voluto creare qualcosa che rispecchiasse quel momento magico che si vive quando le squadre entrano in campo. Scrivere l’inno FIFA è un privilegio che mi lega a una passione che ho sin da bambino”.

Il brano sarà trasmesso su tutti i maxischermi prima dell’inizio di ogni partita FIFA, diventando la nuova colonna sonora ufficiale dei tornei organizzati dalla federazione, inclusa la FIFA World Cup 2026™. È la prima volta che un inno FIFA verrà riprodotto sistematicamente in ogni partita, segnando l’inizio di un nuovo approccio culturale da parte della federazione, che vuole avvicinare sempre di più il pubblico attraverso la musica.

Laura Pausini: “Un sogno diventato realtà”

Entusiasta e grata, Laura Pausini ha commentato la collaborazione con parole piene di emozione: “Essere invitata da Robbie Williams a partecipare a questo progetto è un sogno che si realizza. Cantare Desire davanti a migliaia di tifosi e appassionati di musica sarà incredibile. Da bambina, in Italia, vivevo la passione per il calcio con intensità, ed è un onore portare la mia voce in questo palcoscenico globale. Questa canzone ha un’energia unica, travolgente ed emozionante.”

La cantante romagnola, già vincitrice di Grammy, Latin Grammy e Golden Globe, ha registrato la sua parte del brano in studio con Williams, fondendo le sue sonorità pop con l’estetica epica e potente della produzione internazionale.

Ricordiamo che la Pausini è un’appassionata di calcio nonché grande tifosa del Milan.

Una produzione globale per un evento planetario

Desire è stata scritta e prodotta da Robbie Williams insieme a Karl Brazil (batterista e collaboratore fisso della sua band), Owen Parker (già al fianco di artisti come Mika e Pet Shop Boys) ed Erik Jan Grob. La canzone è accompagnata anche da un video ufficiale che sarà proiettato in esclusiva negli stadi durante le partite, prima del fischio d’inizio.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha definito il brano “brillante, emozionante e perfetto per rappresentare i valori del calcio mondiale”.

Testo e traduzione inno Fifa World Cup 2025: Desire

Il testo completo della canzone sarà disponibile e pubblicato qui appena rilasciato ufficialmente da FIFA e Sony Music.

Con la nomina di Robbie Williams ad Ambasciatore musicale e la creazione di Desire come colonna sonora ufficiale di ogni evento FIFA, la federazione calcistica punta a trasformare le proprie competizioni in esperienze culturali complete, dove sport, emozioni e creatività si fondono. Un’iniziativa che avvicina ancora di più il mondo della musica a quello del calcio, con la promessa di rendere ogni partita un vero e proprio spettacolo globale.