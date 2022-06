Rkomi: Ossa Rotte è il nuovo singolo per l’estate, l’ultima fermata del viaggio di Taxi Driver

Anche Mirko Martorana in arte RKOMI ci regalerà un suo singolo estivo, anzi per l’estate, visto che ancora non sappiamo se si tratterà del classico tormentone o se avrà un sound diverso dai classici pezzi che vengono pubblicati in questo periodo. Pochi minuti fa l’artista ha annunciato l’uscita di Ossa Rotte, il suo nuovo pezzo inedito in uscita venerdì 17 giugno su tutte le piattaforme di streaming e negli online store e dallo stesso giorno anche in radio (clicca qui per il presave).

Cosa sappiamo di Ossa Rotte di Rkomi

Ossa Rotte di Rkomi è prodotta da Michelangelo, il producer diventato praticamente il re Mida della musica italiana grazie alla sua collaborazione con Blanco, senza dubbio il cantante di maggior successo di questo 2022.

La release del pezzo arriva a pochi giorni di distanza da una emozionante performance che lo ha visto sul palco agli I-Days sabato scorso, dove si è esibito subito prima degli Imagine Dragons (una giornata conclusasi con la presenza di ben 65.000 persone provenienti da tutta Italia). Per quanto riguarda il significato della canzone, per ora sappiamo soltanto che Ossa Rotte sarà “l’ultima fermata del viaggio di Taxi Driver e che sarà quindi idealmente collegato all’album con cui RKOMI ha sbaragliato qualsiasi record conquistando cinque Dischi di Platino e che è tuttora presente nella Top10 FIMI/GfK degli album più venduti dopo più di un anno dalla sua pubblicazione.

L’uscita di Ossa Rotte, tra l’altro, è concomitante con i primi impegni del cantante in veste di giudice della nuova edizione di X Factor, un “progetto” che condivide con Ambra, Fedez e Dargen d’Amico. La speranza per i fan è che Rkomi interpreti Ossa Rotte per la prima volta dal vivo già in occasione del suo attuale tour, che proseguirà fino a fine agosto. La prima tappa disponibile sarà ll 24 giugno a Firenze.

Su All Music Italia troverete audio, testo e significato della canzone allo scoccare della mezzanotte del 17 giugno. Tornate presto su questi lidi.