Rimini in Musica: quattro giorni in musica con Tiromancino, Beppe Carletti, Cricca e molti altri

Si svolgerà dal 30 agosto al 2 settembre Rimini in Musica, la rassegna sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Rimini che vedrà grandi ospiti. Da Beppe Carletti a Tiromancino, da Cricca ad Angelo Branduardi.

La rassegna sostiene i territori colpiti dall’alluvione e invita il pubblico a donare sul conto corrente ufficiale della Regione Emilia-Romagna (IBAN IT69G0200802435000104428964 – causale: “RIMALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”).

Quella che prenderà via a Rimini sarà una quattro giorni nel corso dei quali grandi protagonisti e grandi professionalità forniranno conoscenze, suggestioni e dimostrazioni sull’universo nel quale l’industria e l’artigianalità creativa si mischiano e si rincorrono.

Tanti gli argomenti di cui si parlerà nel corso di Rimini in Musica. Eccone alcuni:

Il rapporto fra musica e illustrazioni

Le dinamiche del processo produttivo discografico e di ingegneria del suono

La professione del dj

Il ruolo dei videoclip nella musica

Le etichette indipendenti

La rassegna si svolgerà presso l’Arena Francesca da Rimini (Via Circonvallazione Occidentale), il Teatro degli Atti (Via Cairoli, 42) e l’Arena degli Agostiniani (Via Cairoli, 40), location simbolo della storia culturale della città di Rimini.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

