Rifilastrocche In Cielo E In Terra: l’omaggio a Gianni Rodari parte da Dente

Sarà disponibile dal 18 settembre su Bandcamp Rifilastrocche In Cielo E In Terra, l’album tributo collettivo a Gianni Rodari. Il ricavato è devoluto in beneficenza all’impresa sociale Con i Bambini.

L’iniziativa celebra il noto e apprezzato scrittore e pedagogista specializzato in letteratura per l’infanzia, che nacque a Omegna, sulle rive del Lago D’Orta, il 23 ottobre 1920.

“I miei genitori mi hanno regalato la musicassetta delle Filastrocche in Cielo e in Terra di Gianni Rodari verso la metà degli anni ’80. Ero piccolo, ma i libri del poeta e scrittore di Omegna li conoscevo già: i suoi personaggi facevano parte della mia vita, le sue filastrocche e i suoi racconti hanno contribuito alla mia crescita e a quella di tantissimi bimbi in tutto il mondo. Quella cassetta uscita all’inizio degli anni ‘70 ha rafforzato ulteriormente il legame con Rodari: ascolto dopo ascolto, le sue rime si sono fuse sempre più con gli arrangiamenti e le melodie di Virgilio Savona e Lucia Mannucci, formando un tutt’uno nella mia memoria e nel mio immaginario…”

Queste le parole con cui il giornalista musicale Francesco Locane, ideatore del progetto, parla della nuova reinterpretazione delle versioni musicali del 1972 delle filastrocche di Gianni Rodari. I brani sono interpretati da band e solisti della scena contemporanea italiana come Dente, Alessandro Grazian, I Camillas, Colombre & Maria Antonietta, Cristallo, Francesca Bono e Fabio Cinti.

RIFILASTROCCHE IN CIELO E IN TERRA – DENTE – FILASTROCCA IMPERTINENTE

E’ uscito Filastrocca Impertinente interpretata da Dente, brano che anticipa la tracklist. Sul canale YouTube di Con i Bambini si può trovare un video animato, realizzato da Housatonic. un viaggio nel mondo del disco, popolato dagli animali e dai personaggi delle filastrocche.

“Negli anni non ho mai smesso di ascoltare quelle canzoni, ho sempre cercato di parlarne, di farle conoscere a chi apprezzava Rodari e a chi non ne aveva mai sentito parlare, perché quel disco mi sembrava un lavoro prezioso. Una splendida unione di musiche e parole che non mancava di colpire ascoltatori di tutte le età, me compreso: ogni volta che sentivo una o più filastrocche tornavo bambino e provavo il ricordo di emozioni pure di gioia e malinconia, collegate indissolubilmente a quelle incisioni.”

Queste le parole di Francesco Locane, che così spiega il progetto.