E’ partito la scorsa settimana sul canale web OndaWebRadio un interessantissimo appuntamento per tutti quelli che amano la musica al punto da volerne sapere quanto più si può: Ride On Time.

Un programma che nasce un po’ anche dal nostro sito… infatti Ride On Time è scritto e condotto dal nostro giornalista e critico musicale, nonché non nuovo ad esperienze di conduzione live e radio, Fabio Fiume.

Il programma, come vuole il titolo, è un viaggio attraverso la musica in cui si affronta ogni decade musicale, dagli anni 80 in poi, con due puntate specifiche, una di musica internazionale e l’altra nostrana, con un pezzo per anno.

Vi trovano spazio grandissime hits, i pezzi che han fatto la differenza nelle carriere degli artisti, ma non mancano anche brani meno sentiti, successi più specifici rispetto al periodo in cui sono usciti e magari meno evergreen, ma tutti piacevoli da riscoprire.

Ogni video è corredato dal racconto curioso del nostro critico, che permette di saperne di più soprattutto attraverso i backstage delle incisioni: i perché di alcune scelte, i meccanismi dell’industria, il risultato presso il pubblico.

Non mancano poi d’intervenire talvolta in diretta artisti ed addetti ai lavori, per fornire i loro di ricordi, rendendo ancora più appetitoso il racconto.

Ride On Time va in onda in preserale il Sabato alle 19:00 ed in replica il Lunedi alle 21:30 e molti sono i modi di potere seguire il nostro Fabio e questa nuova avventura musicale in radio/tv:

Attraverso i siti ufficiali www.ondawebradio.com e www.instaradio.it

Con l applicazione gratuita Onda Web Radio e Tv per Android, Ios, Smart Tv e Amazon Fire Tv

per Android, Ios, Smart Tv e Amazon Fire Tv Sul canale YouTube OndaWebRadio e su MixCloud ( solo audio ) dove è possibile anche interagire mediante chat con la trasmissione

Appuntamento quindi a stasera, ore 19, per il secondo appuntamento con questa nuova e interessante avventura del nostro Fabio Fiume.