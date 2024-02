I Ricchi e Poveri col turbo dopo Sanremo 2024. Il loro brano entra nella Top 10 di Spotify (e non solo…)

Come già successo per i Cugini di Campagna e Orietta Berti il Festival di Sanremo targato Amadeus ha portato fortuna e nuova linfa vitale anche ai Ricchi & Poveri che, dopo 57 anni di carriera, entrano per la prima volta nella Top 10 di Spotify.

Parliamoci chiaro, l’ex quartetto oggi formato solo da Angela e Angelo è arrivata al Festival già forte del maggior numero di ascoltatori mensili sulla nota piattaforma streaming. Questo grazie a diversi brani, da “Sarà perché ti amo” a “Mamma Maria“, che sono delle vere e proprie hit amate in tutta Europa.

Ora grazie a Sanremo i Ricchi e Poveri possono vantare una nuova hit che ha fatto breccia anche tra i più giovan, “Ma non tutta la vita”, brano prodotto dall’etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records, che sta continuando a crescere nelle classifiche.

Da quella singolo di FIMI/GfK a quella radiofonica di EarOne arrivando ad entrare nella Top 10 Italia di Spotify, Amazon Music e iTunes, confermandosi tra i 10 brani più ascoltati in Italia sulle piattaforme digitali compresa TikTok, la piattaforma più utilizzata dai giovani, dove è al quarto posto.

La canzone, scritta da Edwyn Roberts, Cheope e Stefano Marletta, conta ad oggi oltre 10 milioni di streaming solo in Italia.

I Ricchi e Poveri sono appena rientrati dal tour internazionale che ha toccato Mongolia (Ulan Bator), Moldavia (Chișinău), Romania (Bucarest), Uzbekistan (Samarcanda), Germania (Norimberga), Kazakistan (Almaty) e che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, proseguirà in Estonia (Haapsalu), Australia (Melbourne e Sidney), Georgia (Tbilisi e Batumi) e molti altri paesi.

Ora a grande richiesta è in partenza l’anteprima del tour, prodotto da DM Produzioni e organizzato da Ventidieci.

Queste le prime date:

3 maggio al Teatro Dal Verme di Milano – SOLD OUT

13 maggio al Teatro Colosseo di Torino

15 maggio 2024 al Teatro Europauditorium di Bologna

21 maggio al Teatro Brancaccio di Roma







Foto di copertina di Amilcare Incalza