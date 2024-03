Artista da 13 dischi di platino e 9 dischi d’oro, Rhove annuncia l’uscita del suo primo album, “Popolari” (Emi Records Italy / Universal Music Italia), che sarà disponibile in tutti i digital store e in formato fisico a partire da venerdì 29 marzo.

“Popolari è il mio primo album. È il momento di farvi ascoltare qualcosa che mi rappresenta. Ho raccontato la mia vita e quella di alcuni ragazzi come noi, Sono rimasto qua a Rho perché ho sempre avuto bisogno di semplicità e alla fine è diventata la nostra forza”.

Ad anticipare l’album un teaser trailer in bianco e nero, in cui Rhove racconta:

“Siamo cresciuti in una città che aveva poco, ma tanto da dire. Sono stato semplicemente il primo a farlo. Ero in mezzo a ragazzi che buttavano le loro giornate nelle distrazioni. Io, invece, andavo in studio fino a tardi la sera. Stavo provando a cambiare il mio futuro e volevo diventare un esempio, una luce per i ragazzi con cui sono cresciuto. Far diventare tutti loro… POPOLARI”.

Il disco parlerà dunque della voglia di riscatto, ma anche della capacità di vedere la luce in fondo al tunnel e della possibilità di cambiare la propria vita.

Foto di copertina di Federico Earth