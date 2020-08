Renzo Arbore l’Orchestra Italiana: ecco il Tour estate 2020

Renzo Arbore ha annunciato le prime date del tour estivo con la sua Orchestra Italiana. Lo showman è pronto a tornare live sul palco in giro per l’Italia, dopo il suo ritorno in Tv l’8 giugno 2020 con Striminzitic Show.

L’artista ha realizzato uno spettacolo casalingo, nel vero senso del termine. Ventuno puntate per Rai 2 tenute direttamente dal salotto di casa, sfruttando per l’ambientazione gli oggetti collezionati nel tempo. Lo show è stato un evento mediatico che ha suscitato l’interesse della stampa, della critica e del pubblico.

Renzo Arbore è un artista che ha sempre voglia di buona musica, di fare spettacolo, di divertire e divertirsi. Da qui, la ripresa della tournée con l’Orchestra Italiana per questa estate 2020.

Renzo Arbore l’Orchestra Italiana, tour estate 2020

Il tour è iniziato il 2 agosto da Portici (NA). Qui di seguito trovate le prossime date al momento confermate:

4 agosto – Piano di Sorrento (Piazza del Mercato)

7 agosto – Bisceglie (BT) (Divine Follie)

19 agosto – Cirella Diamante (Teatro dei Ruderi)

21 agosto – Roccella Ionica (RC) (Roccella Jazz Festival)

23 agosto – Ragusa (Piazza della Libertà)

26 agosto – Benevento (Benevento città spettacolo)

29 agosto – S. Maria di Castellabate (SA)

Lo showman ha annunciato anche le prime due date ufficializzate per il mese di settembre. Renzo Arbore si esibirà con l’Orchesta Italiana l’1 a Lioni (AV) e il 3 a Teggiano (SA).

Da 28 anni Renzo Arbore si dedica alla valorizzazione e al rilancio della Canzone Napoletana Classica in Italia e all’estero. Era il lontano 1991 quando nasceva l’Orchestra Italiana: 15 “…all stars“, come ama definirli lo showman, eccelsi solisti del proprio strumento (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci) e un grande repertorio da portare in giro per il mondo.

Il tour di Renzo Arbore L’Orchestra Italiana è prodotto dalla Gazebo Giallo e dalla Galileo Galilei Production TV Srl. RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.