Renato Zero: sesta data live a Firenze e nuovo singolo in radio

Il ritorno live di Renato Zero sta riscuotendo grande successo. Gli appuntamenti di “Autoritratto – I concerti evento” a Firenze hanno registrato il sold out; e l’artista ha annunciato una nuova data. Così, i live nella città toscana diventano sei.

Dopo l’uscita dell’album “Autoritratto”, Renato Zero si appresta a riabbracciare il suo pubblico dal vivo. La nuova avventura live, prodotta da Tattica, prenderà il via a marzo con una serie di concerti eventi nei palasport di Firenze e Roma.

I biglietti per i live del 2, 3, 5, 6 e 9 marzo 2024 nel capoluogo toscano sono esauriti. Adesso, si è aggiunta una nuova data a Firenze, in programma domenica 10 marzo 2024 al Nelson Mandela Forum.

I biglietti sono già disponibili su www.renatozero.com, sul sito di Vivaticket e in tutti i punti vendita abituali.

Con l’aggiunta della sesta data a Firenze, i Concerti evento diventano dodici. Gli spettacoli saranno un nuovo viaggio nel multiforme universo musicale di Renato Zero. Saranno l’occasione per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i brani contenuti nel nuovo album “Autoritratto”.

Il disco, uscito l’8 dicembre 2023, si è guadagnato il primo posto della classifica FIMI dei supporti fisici più venduti. Dal 12 gennaio 2024, è in rotazione radiofonica un nuovo estratto: “Eccoci qui”. Il brano è un inno di speranza e condivisione che racchiude il più bell’augurio di Renato Zero: “La pace brillerà / Vedrai”.

AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO: CALENDARIO e biglietti

2 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

3 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

5 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

6 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

9 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

10 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – NUOVA DATA

13 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

14 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

16 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

17 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

20 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

