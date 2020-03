Record Store Day 2020: le proposte di Universal Music Italia

Il 20 giugno sarà il Record Store Day, la giornata in cui in tutto il mondo si celebra l’importanza dei negozi di dischi al fine di salvaguardarli.

La data originariamente scelta era il 13 aprile, ma l’emergenza sanitaria in corso ha costretto i promotori a scegliere un giorno differente.

Sono diverse le iniziative che le varie etichette discografiche stanno mettendo in atto e Universal Music Italia ha svelato quali saranno i 4 album italiani disponibili.

RECORD STORE DAY 2020 – UNIVERSAL MUSIC ITALIA

FRANCO BATTIATO – FLEURS2

L’album è uscito nel 2008 ed è il terzo capitolo della saga Fleurs iniziata nel 1999. Qui il grande Franco Battiato duetta con Carmen Consoli, Antony (Antony And The Johnsons), Anne Ducros, Juri Camisasca e la voce dei Radiodervish Sepideh Raissadar.

Il disco, che contiene la bonus-track Tibet, sarà per la prima volta in Vinile Picture Disc.

BUGO – DAL LOFAI AL CISEI

Dal lofai al cisei è il primo album di Bugo uscito nel 2002 e per la prima volta sarà disponivile in LP colorato – vinile 180g. Contiene la Bonus Track Io Mi Rompo I Cxxxxxxi. Ispirato al sound di Beck, l’album a 18 anni dall’uscita, è ancora considerato una pietra miliare dell’indie pop italiano.

NEGRITA – PARADISI PER ILLUSI

Compie 25 anni Paradisi per illusi, il secondo album dei Negrita che arrivò un anno dopo l’omonimo disco. Per la prima volta è disponibile in vinile 10” colorato, confezione in formato gatefold a 3.

Si tratta di un EP di 6 brani prodotto da Fabrizio Barbacci e registrato da Fabrizio Simoncioni allo Studio IRA e Larione 10 di Firenze. Una delle caratteristiche sono le influenze legate al rock’n’roll dei Black Crowes.

NICCOLO’ FABI – SERENO AD OVEST

Dopo il successo dei primi due dischi, nel 2000 Niccolò Fabi cambia rotta e propone l’album Sereno Ad Ovest nel quale, più introspettivo e più vicino all’universo sonoro e comunicativo che da lì a poco lo avrebbe caratterizzato.

Per il Record Store Day e per festeggiare i 20 anni dall’uscita, sarà disponibile come Lp colorato, vinile 180g.

Nel frattempo l’artista, dopo un fortunato tour invernale, sta preparando le date estive (Ne abbiamo parlato Qui).

Foto di Luca Ornaghi- Burst