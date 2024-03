Rayan & Intifaya annunciano una nuova versione di “4ever Young”

Dopo gli inediti “Tarantola” e “Visione“, Rayan & Intifaya annunciano l’uscita di “4ever Young (Deluxe Edition)“, una nuova versione del progetto originale dei due rapper e fratelli di sangue, la cui pubblicazione è prevista il prossimo 5 aprile per Warner Music Italy (qui il pre-order).

Ed ecco che l’artwork dell’album si tinge di colori caldi, senza però perdere le ali che anno portato i due artisti – da sempre ricercatori di un sound dall’identità forte e singolare – a spiccare il volo nel panorama del rap italiano.

Rayan & Intifaya, “4ever Young (Deluxe Edition)”

“4ever Young (Deluxe Edition)” arriva dopo i precedenti album “4ever Young” (2023), “&” (2020) e “Dark Days” (2022).

Questa nuova versione del terzo album di inediti di Rayan & Intifaya segue inoltre la pubblicazione di una serie di singoli che hanno raccontato, passo dopo passo, un tassello della loro storia: dalla Padova di “049” alle loro origini palestinesi con “Inshallah“, passando per la connessione fra mondo arabo e italiano in “Maradona” feat Freek ed alcuni esperimenti più leggeri come “Haha“.