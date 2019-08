Da alcune settimane la Top viral di Spotify è dominata da un brano rap che è vicino a superare quota 10 milioni di stream. La canzone si chiama Chiasso e il rapper Random.

E così dopo NDG (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) una nuova rivelazione si fa strada nel mondo del rap italiano.

Manuele Caso, questo il vero nome dell’artista originario di Riccione e attualmente sotto contratto con Visory Records e Thaurus Publishing. E come è facilmente intuibile il ragazzo ha scelto il suo nome d’arte “inglesizzando” il suo cognome.

La carriera di Random incomincia da giovanissimo quando partecipa a diverse battaglie di freestyle. La prima canzone viene pubblicata sulla sua pagina Facebook all’età di 14 anni.

L’incontro con il suo produttore, Zenit, lo aiuta a passare allo step successivo, tra i due infatti nasce un rapporto artistico complementare da cui, nel 2018, prende vita l’album di debutto di Random, Giovane Oro.

Ad oggi il suo singolo, Chiasso (lanciato anche in radio a fine luglio), ha collezionato circa 9.800.000 ascolti e da settimane occupa la prima posizione della Top Viral di Spotify.

IL RAPPER RANDOM PARLA di sé

Ecco come Random si descrive:

“Random,questo é il nome che ho scelto per poter iniziare la mia lunga nonché difficile carriera da artista.

Random, deriva dal mio cognome, Caso, ma anche dalla mia imprevedibile personalità. Tutto iniziò con il freestyle, non avevo rivali, cominciai allora a partecipare a diversi contest.

I riscontri furono positivi, vittoria dopo vittoria il mio nome tra le strade della mia città iniziò a prendere piede molto velocemente tanto che in giro mi chiamavano ‘II bambino prodigio’ data la mia giovane eta (14 anni).

Trovai un beat, per la prima volta le mie rime vennero scritte su di un foglio di carta, la mia prima canzone prese forma. La pubblicai su Facebook ed in pochi giorni fece un buon numero di visualizzazioni.

Niente, la mia strada ere quella, non la cazzuola di mio padre, non quei cantieri, il rap.

Col passare degli anni, intraprendendo diversi rami musicali mi sono automaticamente accorto che la mia voce non veniva valorizzata sui classici type beat, quindi chiesi ad un produttore della zona una base più particolare, mi chiese 80 euro, lasciai perdere.

Progetto dopo progetto quel produttore richiamò, lavorammo assieme senza impegni, tirammo fuori un impensabile album che fece più di 200.000 ascolti.

Ora siamo uniti, affamati, motivati a tirare fuori il meglio di noi. Questo 2019 sarà l’anno in cui faremo vedere a tutti che l’amore per la musica vince su tutto.”

Nelle scorse settimane la sua etichetta discografica ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Stash dei The Kolors affermando che non è stato un incontro casuale. Che ci sia in vista una collaborazione?

RANDOM – CHIASSO TESTO

Ooh

Io ti parlo con il cuore in mano

muoio per rinascere di nuovo

se ti cerco e non ti trovo

mi riguardo quelle foto

e di noi ora non ci ricordiamo

e da te mica me lo aspettavo

è iniziata come un gioco

però non finisce mai più

Un sorriso regalato finalmente

in un mondo dove senza soldi non risolvi niente

ti ho regalato una rosa

la volta precedente

e ti odio se mi guardi con quell’aria indifferente

siamo soli da soli

soli se siamo insieme

Baby stringimi la mano non voglio più cadere

un’altro pacco di camel

mentre ripenso a quelle sere

sotto le coperte con il freddo

fuori a guardare la tele

Basta poco per sentirsi meglio

a me basti solamente tu

sono un’altro con il chiasso dentro

se ti vedo non lo sento più

Io ti parlo con il cuore in mano

muoio per rinascere di nuovo

se ti cerco e non ti trovo

mi riguardo quelle foto

e di noi ora non ci ricordiamo

e da te mica me lo aspettavo

è iniziata come un gioco

però non finisce mai più

E mentre questo tempo passa

la mia rabbia

non si calma, no

avvolti nella nebbia

lacrime si versano

grazie a quella mia scelta

che ho fatto

indietro non si torna

andrò dove mi porta il vento

senza perdere la rotta

e le note di ogni corda le sento tremare

come noi quella volta al freddo

Però insieme non lo sentivamo ma

troppe volte ci dimentichiamo

di quello che abbiamo fatto con le nostre mani

che un ti amo in fondo è migliore dei regali

E non ti sento da un po’

e non è quello che voglio

che qui comanda l’orgoglio

se non lo capisci un’amore è morto

quindi scendi che mi trovi di sotto

na mi hai detto no no o o

e il dolore profondo

guarda come ha travolto la mia vita

non schioccherò le dita e ancora mi ritroverò

A parlarti con il cuore in mano

pronto a ricominciare di nuovo ma

se ti cerco e non ti trovo

mi riguardo quelle foto

e di noi ora non ci ricordiamo

e da te mica me lo aspettavo

è iniziata come un gioco

però non finisce mai più

Questa vita prende e toglie quello che non sai tenere

se desideri una cosa e lo tieni trattala bene

sei la mia stella polare mi indichi la direzione

mi impedisci di cadere

Ora non ci resta che aspettare le prossime novità sul rapper Random per capire se riuscirà a replicare il successo di Chiasso.