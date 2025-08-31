31 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
31 Agosto 2025

Raphael Gualazzi, crolla impianto luci sul palco durante il concerto ad Agnone Cilento (VIDEO)

Il musicista stava suonando al pianoforte quando parte della struttura luci è precipitata sul palco

News di All Music Italia
Raphael Gualazzi durante il concerto ad Agnone Cilento con struttura luci crollata sul palco
Condividi su:

Incidente sul palco al concerto di Agnone Cilento, provincia di Salerno, durante il concerto di Raphael Gualazzi.

L’artista è stato protagonista, suo malgrado, di un grave incidente tecnico durante un concerto ad Agnone Cilento, in Campania. Una struttura delle luci è improvvisamente crollata sul palco, sfiorando l’artista che stava suonando in quel momento. Nessun ferito, ma tanta paura.

Il cantautore è attualmente impegnato in tour nei festival italiani a cui seguiranno, a fine anno, alcuni appuntamenti nei club.

raphael gualazzi: il crollo della struttura luci

Quelli durante il concerto di Raphael Gualazzi tenutosi sul lungomare di Agnone Cilento, nel comune di Montecorice, sono stati veri e propri momenti di panico. N

el mezzo della performance, una parte della struttura in ferro che sorreggeva le luci di scena ha improvvisamente ceduto, schiantandosi sul palco a pochi centimetri dal cantautore e pianista.

Il video del momento, già virale sui social, mostra chiaramente il pericoloso cedimento e la prontezza dell’artista nel ritrarsi all’ultimo istante. Il pubblico, inizialmente incredulo, ha presto realizzato la gravità dell’accaduto: molte persone si sono avvicinate per sincerarsi delle condizioni dell’artista, altre si sono allontanate in fretta dalla zona.

La performance è stata immediatamente interrotta e l’evento annullato per motivi di sicurezza. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per accertare le cause del crollo e verificare se siano state rispettate tutte le normative relative all’agibilità della struttura tecnica.

Per fortuna, nessuno del pubblico né dello staff è rimasto ferito ma episodi come questo riportano l’attenzione sull’importanza della sicurezza nelle produzioni live, un tema centrale per il settore musicale, soprattutto nei mesi estivi ricchi di eventi all’aperto.

Il video dell’incidente sul palco

Qui sotto potete vedere il video dell’incidente accaduto durante il concerto. Il gesto istintivo di Raphael Gualazzi ha evitato il peggio:

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da All Music Italia (@allmusicitalia)

Appena disponibile, aggiorneremo l’articolo con eventuali dichiarazioni ufficiali dell’artista o dell’organizzazione.

Le prossime date del tour di Gualazzi

Nonostante l’accaduto, Raphael Gualazzi è attualmente impegnato nel suo tour italiano, che proseguirà nei prossimi giorni. Ecco le date confermate a oggi:

  • 4 settembre – Nocera Inferiore (SA) – Nocera Jazz Festival – Quintetto
  • 5 settembre – San Gemini (TR) – Suoni Controvento – Quintetto
  • 6 settembre – Peschici (FG) – Peschi… Jazz 2025 – Piano Solo
  • 7 settembre – Lavello (PZ) – Notte di Fine Estate – con Simona Molinari e Cosimo Damiano Damato
  • 5 ottobre – Foggia – Musica Civica – Trio
  • 10 ottobre – Venezia – Teatro Goldoni – Trio
  • 13-14 dicembre – Milano – Blue Note – Quintetto
  • 16 dicembre – Catania – Catania Jazz – Quintetto

 

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 1

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
Olly pubblica Questa domenica, nuovo singolo 2025 2

A pochi giorni da "La Grande festa" all'Ippodromo Olly pubblica "Questa domenica", una ballad tra pioggia e malinconia
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Andrea Laszlo De Simone in una foto promozionale per il singolo Quando 4

“Quando” è il nuovo singolo di Andrea Laszlo De Simone: una serenata alle contraddizioni dell’amore
Olly Tutta vita (Per sempre) 5

Olly annuncia “Tutta vita (sempre)”: nuova versione dell’album con inediti e una copertina "Hard"
Francesco Gabbani Dalla mia parte – Nuovo singolo 2025, testo e significato 6

“Dalla mia parte" è il nuovo singolo di Francesco Gabbani: un amore che resta, anche quando fa male
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 7

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
singolo Golpe di Giorgia 8

Giorgia sposa nuovamente Emanuel Lo nel video del nuovo singolo, "Golpe"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 9

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.