Raphael Gualazzi, crolla impianto luci sul palco durante il concerto ad Agnone Cilento (VIDEO)

Incidente sul palco al concerto di Agnone Cilento, provincia di Salerno, durante il concerto di Raphael Gualazzi.

L’artista è stato protagonista, suo malgrado, di un grave incidente tecnico durante un concerto ad Agnone Cilento, in Campania. Una struttura delle luci è improvvisamente crollata sul palco, sfiorando l’artista che stava suonando in quel momento. Nessun ferito, ma tanta paura.

Il cantautore è attualmente impegnato in tour nei festival italiani a cui seguiranno, a fine anno, alcuni appuntamenti nei club.

raphael gualazzi: il crollo della struttura luci

Quelli durante il concerto di Raphael Gualazzi tenutosi sul lungomare di Agnone Cilento, nel comune di Montecorice, sono stati veri e propri momenti di panico. N

el mezzo della performance, una parte della struttura in ferro che sorreggeva le luci di scena ha improvvisamente ceduto, schiantandosi sul palco a pochi centimetri dal cantautore e pianista.

Il video del momento, già virale sui social, mostra chiaramente il pericoloso cedimento e la prontezza dell’artista nel ritrarsi all’ultimo istante. Il pubblico, inizialmente incredulo, ha presto realizzato la gravità dell’accaduto: molte persone si sono avvicinate per sincerarsi delle condizioni dell’artista, altre si sono allontanate in fretta dalla zona.

La performance è stata immediatamente interrotta e l’evento annullato per motivi di sicurezza. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per accertare le cause del crollo e verificare se siano state rispettate tutte le normative relative all’agibilità della struttura tecnica.

Per fortuna, nessuno del pubblico né dello staff è rimasto ferito ma episodi come questo riportano l’attenzione sull’importanza della sicurezza nelle produzioni live, un tema centrale per il settore musicale, soprattutto nei mesi estivi ricchi di eventi all’aperto.

Il video dell’incidente sul palco

Qui sotto potete vedere il video dell’incidente accaduto durante il concerto. Il gesto istintivo di Raphael Gualazzi ha evitato il peggio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Music Italia (@allmusicitalia)

Appena disponibile, aggiorneremo l’articolo con eventuali dichiarazioni ufficiali dell’artista o dell’organizzazione.

Le prossime date del tour di Gualazzi

Nonostante l’accaduto, Raphael Gualazzi è attualmente impegnato nel suo tour italiano, che proseguirà nei prossimi giorni. Ecco le date confermate a oggi:

4 settembre – Nocera Inferiore (SA) – Nocera Jazz Festival – Quintetto

– Nocera Inferiore (SA) – Nocera Jazz Festival – Quintetto 5 settembre – San Gemini (TR) – Suoni Controvento – Quintetto

– San Gemini (TR) – Suoni Controvento – Quintetto 6 settembre – Peschici (FG) – Peschi… Jazz 2025 – Piano Solo

– Peschici (FG) – Peschi… Jazz 2025 – Piano Solo 7 settembre – Lavello (PZ) – Notte di Fine Estate – con Simona Molinari e Cosimo Damiano Damato

– Lavello (PZ) – Notte di Fine Estate – con Simona Molinari e Cosimo Damiano Damato 5 ottobre – Foggia – Musica Civica – Trio

– Foggia – Musica Civica – Trio 10 ottobre – Venezia – Teatro Goldoni – Trio

– Venezia – Teatro Goldoni – Trio 13-14 dicembre – Milano – Blue Note – Quintetto

– Milano – Blue Note – Quintetto 16 dicembre – Catania – Catania Jazz – Quintetto