Random: il racconto del nuovo album “Nuvole” track by track

E’ uscito il nuovo album di Random Nuvole. Anticipato dal brano sanremese Torno a Te e da Sole Quando Piove, pezzo realizzato insieme a Gio Evan.

Nuvole è il secondo album del giovane artista e arriva dopo Giovane Oro e l’Ep Montagne Russe pubblicato poco meno di un anno fa dopo la sua partecipazione ad Amici Speciali.

Tutti i brani sono scritti interamente da Emanuele Caso con l’eccezione di: Sole Quando Piove (Emanuele Caso e Giovanni Evani Giancaspro); Vacci Piano (Emanuele Caso e Cosimo Fini), Cielo Nero (Emanuele Caso, Carlo Coraggio e Gennaro Amatore); Vogliono Essere (Emanuele Caso e Daniel Patano).

RANDOM NUVOLE – TRACK BY TRACK

TORNO A TE

E’ un brano che invita a tornare alla spensieratezza con cui si vive il primo amore. Siamo in un periodo difficile, in cui c’è l’urgenza di uscire da una fase in cui ci è stato tolto il rapporto umano: l’abbraccio, darsi il cinque in giro con un amico. Quando tutto questo finirà, vorrei che tutti godessimo ogni piccolo istante della nostra vita al 100%, proprio come si fa quando si vive l’esperienza del primo amore.

SOLE QUANDO PIOVE

E’ un pezzo che invita a trovare l’insegnamento “giusto nelle cose sbagliate, il sole nella pioggia”. Il testo racconta di una ragazza che torna dopo un tradimento, anche se è ancora legata all’altra persona. Ci si ritrova, malgrado tutto, a mettersi nei panni dell’altro, e a decidere di fare la scelta giusta anche se dolorosa: non accettare quel ritorno.

LIMITI

Il pezzo incoraggia a superare i propri limiti, le proprie paure, per arrivare dove si vuole. Parla del senso di rivalsa che cresce dentro di sé, alimentato dai ricordi fatti di malinconie e piccole disfatte, e che diventa motore per raggiungere i propri obiettivi. La versione strumentale di Limiti inizialmente era destinata a Sono Luce che poi Zenit e Shablo hanno prodotto insieme, cambiandola totalmente e donandole una veste diversa.

(LA MUSICA DENTRO) LA MUSICA FUORI

È un brano che parla di tutte quelle persone che, pur di non sentirsi escluse da un gruppo o da una situazione, non hanno saputo dire no a circostanze che portano fuori strada, e ora sono “fiori morti in mezzo a quella via”. Il brano vede la collaborazione di Mark Corradetti, bassista professionista Made in Florida, che ha riprodotto in maniera superba le linee che Zenit aveva realizzato in studio.

QUELLO CHE MI SERVE

Fare ciò che ci serve, non ciò che è comodo. In questa canzone parlo di come sia giusto uscire dalla propria zona di comfort, abbandonare la routine e i meccanismi che ci assicurano di tenere sotto controllo tutte le cose intorno a noi. La strumentale del brano è stata prodotta da Zenit tra il bagno e la sauna dell’appartamento che sta sopra lo studio dove faccio lezione di canto, a Roma, e dove abbiamo registrato l’intero disco.

VACCI PIANO

Esagerare è sempre dannoso. L’eccesso priva la vita del suo naturale tempo, lasciando un vuoto. E’ giusto dosare le cose che facciamo, ed è giusto rimanere stupiti come bambini per ogni gioia che la vita (con i giusti tempi) ci riserva, senza bruciare le tappe. Per questo pezzo abbiamo deciso di tenere come definitivo il provino registrato il camera di Zenit la scorsa estate, con tanto di ventilatore in sottofondo.

ALTROVE

Cerco sempre di non cambiare mai, o meglio di essere fedele a quello che voglio e sono; a volte però c’è chi, guardandoti con occhi diversi, vede ciò che vuole. Da questo sentimento è nata Altrove, con cui voglio esortare coloro che come me hanno delle ambizioni e non vogliono scendere a compromessi. Alla produzione, questa volta, c’è Junior K.

CIELO NERO

Spesso la solitudine è causata dall’indecisione, che porta a mantenere le relazioni in un limbo, un eterno stallo causato dalla paura di andare avanti, dove si cerca di reprimere i propri sentimenti per evitare che si consumino velocemente. “Hai qualcosa e non la vuoi, non ce l’hai più e lo vuoi.”

PUGNALI

Questo brano parla di affrontare le difficoltà del nostro cammino. Bisogna essere consapevoli del fatto che la vita ci riserva degli ostacoli, che mi piace identificare come pugnali immaginari che durante il percorso dobbiamo sfilare per proseguire sulla nostra strada.

VOGLIONO ESSERE

Per i miei fan vorrei essere un esempio a cui guardare perché credo che bisogna essere un modello per le nuove generazioni, soprattutto la mia. Penso che non importi quale sia il nostro livello di notorietà. Professore, rappresentante di quartiere o cantante, poco importa: è questo quello a cui si deve aspirare, essere da esempio. Anche questo brano vede la collaborazione di Mark Corradetti al basso.

KE VUOI?

E’ la fase di rinascita, quando non odi più chi ti ha ferito, quando la reale indifferenza nasce dalla razionalizzazione.

AMI MA…

E’ il coraggio di lasciare andare. Quando si è consapevoli che un rapporto non può prendere le forme che desideriamo, quando il possesso diventa l’elemento principale della relazione, è giusto lasciare andare. Il brano vede la collaborazione di Leonardo, direttamente da Barcellona, che ha eseguito perfettamente tutta la linea di pianoforte, precedentemente scritta da Zenit, su uno Steinway Grand Piano a coda.

