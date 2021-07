Raffaele Renda lancia il suo primo EP, “Il sole alle finestre”. All’interno anche una cover di “Oro” di Mango

È uscito oggi, 23 luglio, su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico per Isola degli artisti / Artist first Il sole alle finestre, EP di debutto di Raffaele Renda in arte Raffaele, artista che il grande pubblico ha potuto conoscere quest’anno ad Amici di Maria De Filippi.

Raffaele è un compositore calabrese che, all’età di 16 anni, ha partecipato a Sanremo Young programma musicale di Antonella Clerici in onda su Rai1 classificandosi al secondo posto. Quest’anno l’esperienza nel talent di Canale 5.

Il Sole alle Finestre è un EP di sette tracce in cui il giovane cantautore calabrese unisce diversi linguaggi musicali sperimentando varie sfaccettature del pop.

Nell’album trovano spazio la ballad Il Sole alle Finestre, brani dalle sonorità più dark e urban pop (Rehab) fino alle sfumature reggae e al beat reggaeton di Focu Meu in cui Raffaele dà voce alla sua terra d’origine.

Chiude l’EP Oro, cover della celebre canzone di Mango… canzone che Raffaele ha voluto fortemente inserire nel progetto come dichiarato:

“Oro è un brano del grandissimo Mango, un artista per me immortale, uno dei migliori mai esistiti nel panorama musicale italiano. Ho imparato veramente tanto da lui e dalla sua musica, è un piccolissimo tributo che gli dedico“.

RAFFAELE RENDA IL SOLE ALLE FINESTRE – Copertina, tracklist e autori

Di seguito la tracklist dell’EP:

Senza Love (di Laura Di Leonola – Manuel Finotti – R. Renda) Il sole alle finestre (di Laura Di Leonola – Manuel Finotti – R. Renda) Focu Meu (di Laura Di Leonola – Manuel Finotti – R. Renda – Serena Brancale) Tasto Reset (di Laura Di Leonola – Manuel Finotti – R. Renda) 7VITE (di Laura Di Leonola – Manuel Finotti ) Rehab (di R. Renda – Roberto Pisoni) Oro (Di Mango – Mogol)

Raffaele Renda presenterà il progetto esibendosi dal vivo il prossimo 26 luglio a partire dalle 21:30 presso l’Arena Rendano di Cosenza all’interno della rassegna di #Restartlivefest. Insieme a lui in questa tappa di “Isola degli Artisti In Tour” ci saranno anche Ibla e Giulia Molino.