Radio Italia Live – Il concerto per la prima volta a Napoli!

Radio Italia Live – Il Concerto per la prima volta sarà a Napoli.

Quest’anno il tradizionale appuntamento Radio Italia Live – Il Concerto si terrà per la prima volta a Napoli. Appuntamento in Piazza del Plebiscito il 27 giugno 2024.

L’evento è gratuito e organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Napoli.

Lo ha annunciato l’Editore e Presidente di Radio Italia Mario Volanti insieme al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia:

“La seconda data del Radio Italia Live – Il Concerto quest’anno si terrà, per la prima volta, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sono felice che questa piazza, luogo storico di eventi musicali, e il calore del pubblico partenopeo, potranno condividere con noi e tutti gli artisti partecipanti una grande serata di musica dal vivo. Anche in Piazza del Plebiscito sarà presente la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori che avrà riarrangiato tutti i brani che verranno eseguiti. Ringrazio il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e tutte le persone con le quali abbiamo iniziato a collaborare e collaboreremo per il miglior svolgimento di questo nostro evento”.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“È una grande soddisfazione per la nostra Amministrazione e per la città intera poter ospitare per la prima volta a Napoli Radio Italia Live – Il Concerto. Si tratta di un appuntamento di rilievo nazionale, completamente gratuito, che attirerà migliaia di appassionati di musica italiana nella splendida piazza del Plebiscito. Il legame di Napoli con la musica, in tutte le sue forme ed oggi tramite i linguaggi contemporanei delle nuove generazioni, è indissolubile: questo grande evento di Radio Italia suggella il ruolo da protagonista della nostra città a livello nazionale ed internazionale”.

Ricordiamo che l’evento di Milano è già stato fissato per il 15 maggio in Piazza del Duomo.