Radio Italia Live: il concerto torna a Palermo il 30 giugno, ecco l’annuncio in attesa del cast

Torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento musicale gratuito con Radio Italia Live – Il Concerto, che farà il suo ritorno in Sicilia, per la precisione a Palermo.

Nelle scorse ore, la celebre emittente radiofonica punto di riferimento per gli appassionati della musica italiana ha annunciato la data dell’evento, che andrà ad aggiungersi all’appuntamento già confermato diverse settimane fa e che si svolgerà a Milano.

Radio Italia Live a Palermo: la data confermata e le dichiarazioni degli organizzatori

Il giorno da segnarsi a calendario è il prossimo 30 giugno, mentre quello confermato nel capoluogo meneghino è il 20 maggio. L’evento si svolgerà anche stavolta nella cornice del Foro Italico.

Grande entusiasmo da parte del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha così commentato il ritorno della manifestazione nella sua città:

“Come hanno dimostrato gli spettacoli e i concerti della scorsa estate e la loro grande partecipazione di pubblico, Palermo ha voglia di grandi eventi e il ritorno del Radio Italia Live – Il Concerto al Foro Italico, il prossimo 30 giugno, è una bellissima notizia per la città. Negli ultimi mesi il canale aperto tra l’amministrazione e Radio Italia ha prodotto proficue interlocuzioni che hanno portato all’organizzazione di questo grande appuntamento musicale a livello nazionale che porterà sul palco del Foro Italico alcuni tra i principali artisti del panorama della musica italiana.”

Ad aggiungersi all’entusiamo del Primo Cittadino di Palermo è stato Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia, che a proposito ha aggiunto:

“E’ un grande piacere poter tornare a Palermo con Radio Italia Live – Il Concerto: i ricordi delle precedenti edizioni sono rimasti impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti in questi anni, quindi poter riportare la grande musica italiana dal vivo al Foro Italico è una grande gioia che siamo certi sarà condivisa dal numerosissimo pubblico presente il 30 di giugno. Un ringraziamento particolare al Sindaco Roberto Lagalla e a tutti i suoi collaboratori che hanno agevolato la possibilità di realizzare nuovamente un evento così imponente e impegnativo. Ci vediamo a Palermo alla fine di giugno. Non devono mancare le arancine!.”

RIL a Palermo: è ancora mistero sul cast

Almeno per il momento, non è dato sapere quali saranno gli artisti che saliranno sul palco della manifestazione, che saranno svelati nel corso delle prossime settimane. C’è ovviamente grande attesa per gran parte dei partecipanti all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2023 appena conclusasi, anche se per ora è troppo presto per giungere a qualunque tipo di conclusione. Non ci resta che attendere.