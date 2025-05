Radio Italia Live: le canzoni della scaletta del concerto di Milano 2025

Radio Italia ha pubblicato su Apple Music la playlist ufficiale del Radio Italia Live – Il Concerto, in programma questa sera, 30 maggio 2025, in Piazza del Duomo a Milano. Si tratta della selezione dei brani che verranno (con ogni probabilità) eseguiti dagli artisti sul palco. La scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti sarà comunicata al più presto.

RADIO ITALIA CONCERTO 2025: la probabile scaletta dei brani

La playlist raccoglie 39 canzoni interpretate dai 12 artisti confermati nel cast di questa edizione. Alcuni di loro compaiono con tre brani, altri con due, ma solo Fedez è presente con ben quattro titoli. Di seguito riportiamo, artista per artista, i brani inclusi nella playlist: con ogni probabilità saranno questi a essere eseguiti sul palco di Piazza del Duomo.

Achille Lauro

AMOR

Amore Disperato

Incoscienti Giovani

Alfa

il filo rosso

Vai!

a me mi piace (con Manu Chao)

Brunori Sas

La Verità

L’albero delle noci

Per due che come noi

Elodie

Dimenticarsi alle 7

Due

Mi Ami Mi Odi

Fabri Fibra

Che Gusto C’è (feat. Tredici Pietro)

In Italia

Stavo pensando a te

Fedez

BATTITO

Pensavo fosse amore e invece… (feat. Guè Pequeno)

SCELTE STUPIDE (con Clara)

BELLA STRONZA (con Marco Masini)

Giorgia

Come Saprei

Credo

LA CURA PER ME

Irama

La ragazza con il cuore di latta

Lentamente

Nera

Lucio Corsi

Cosa faremo da grandi?

Situazione complicata

Volevo essere un duro

Marco Masini

Allora ciao

T’innamorerai

Olly

Balorda nostalgia

Devastante

Scarabocchi

Pinguini Tattici Nucleari

Giovani Wannabe

Islanda

Rubami la Notte

Per conoscere la scaletta ufficiale in ordine di uscita bisognerà attendere l’inizio del Radio Italia Live, ma nel frattempo questa playlist offre un assaggio di quello che ascolteremo dal vivo.

