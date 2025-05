Radio Italia Live 2025, scopri la scaletta ufficiale del concerto in Piazza Duomo a Milano

Radio Italia Live 2025 – Il Concerto sta tornando in Piazza Duomo a Milano ed è stata anche svelata la scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti di questa serata!

Ad accompagnare il pubblico presente in Piazza Duomo ci saranno le voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emilio Picardi. I protagonisti sul palco, invece, saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori.

L’evento musicale organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano si terrà questa sera, venerdì 30 maggio, alle ore 20:40.

Per chi non sarà presente in piazza, il Concerto sarà trasmesso in televisione su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky), in streaming su radioitalia.it e sulle app ufficiali. Sarà inoltre possibile vederlo in diretta in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

