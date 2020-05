Mimmo Paladino ha deciso di regala una sua opera all’appello dei musicisti italiani per sostenere gli operatori del mondo dell’intrattenimento. Il nome scelto per il progetto è Quelli che Suonano.

Il pensiero, come è noto, è rivolto soprattutto a chi lavora dietro le quinte (Ne abbiamo parlato Qui).

“Siamo entrati nella Fase 2 e leggiamo ovunque di normative e modalità che consentiranno una graduale ripresa delle attivita produttive e commerciali.

Ma non leggiamo mai di cosa accadrà ai lavoratori del mondo dell’intrattenimento.

Noi artisti che condividiamo con questi lavoratori una parte fondamentale della nostra vita e conosciamo a fondo Le difficoltà che stanno attraversando, ci chiediamo come potranno reggere ad un’emergenza che diventa sempre più lunga.

Cosa succederà agli eventi di questa estate e a quelli programmati nei mesi successivi? Quando potremo, tutti insieme, tornare a lavorare?

Chiediamo al Governo che a tutti i lavoratori del settore per tutta Ia fase di emergenza venga assicurato un trattamento economico e previdenziale dignitoso. E che si possa al più presto definire una data per la ripresa dei concerti dal vivo, nel pieno rispetto della salute del pubblico e di tutti quelli che lavorano sul palco e dietro le quinte.

In ogni canzone cantata dai balconi in questi giorni c’è il lavoro di tante persone, di tanti amici.

Ci rivedremo presto: in un club, in un teatro, nei palasport, negli stadi, nelle arene e nelle piazze.

E quando ci rivedremo, il primo applauso sarà dedicato a loro, ai nostri costruttori di suoni, ai nostri costruttori di sogni.”