Promessa svela tracklist e featuring di “Morendo ad occhi aperti”

Promessa svela tracklist e featuring del nuovo album Morendo ad occhi aperti, in uscita il 27 marzo 2026 su tutte le piattaforme digitali.
Classe 2003, cresciuto a Milano (Bicocca), Promessa è tra i nomi più interessanti della nuova scena rap italiana. Dopo progetti come Danza del grano e l’EP Vite sgrammate, l’artista arriva ora a un nuovo capitolo del suo percorso.
Nel disco, composto da 15 tracce, compaiono alcuni dei nomi più rilevanti della scena urban italiana: Franco126, Ernia, Sayf, Night Skinny, RRARI DAL TACCO, 22simba e Flaco G.
Un annuncio atteso, arrivato dopo le prime anticipazioni e dopo la pubblicazione del singolo “La vita che vivo”.
Promessa, Morendo ad occhi aperti: tutti i featuring
Nel nuovo album trovano spazio diverse collaborazioni:
– STO COLLASSANDO (feat. Night Skinny)
– 200 MOTIVI (feat. Ernia)
– MONTANA (feat. RRARI DAL TACCO)
– MEZZO BIANCO (feat. Sayf)
– ORDINARIA FOLLIA (feat. Franco126)
– NULLA DI BELLO (feat. 22simba e Flaco G)
Promessa, Morendo ad occhi aperti: tracklist completa
– NON SEMBRIAMO FELICI
– GRANDE SALTO
– STO COLLASSANDO (feat. Night Skinny)
– 200 MOTIVI (feat. Ernia)
– IN MEZZO ALLA POLVERE
– MONTANA (feat. RRARI DAL TACCO)
– 9 FEBBRAIO
– PAROLA PAROLA
– LA VITA CHE VIVO
– MEZZO BIANCO (feat. Sayf)
– PENSANDO DI FRETTA
– ORDINARIA FOLLIA (feat. Franco126)
– AL PORTONE
– NULLA DI BELLO (feat. 22simba e Flaco G)
– PRIMA
Un progetto atteso
Con Morendo ad occhi aperti, Promessa prosegue il proprio percorso artistico consolidando la propria presenza nella nuova scena urban italiana.
A confermarlo è anche la risposta del pubblico: le tre date ai Magazzini Generali di Milano (12, 13 e 14 maggio 2026) sono già sold out.