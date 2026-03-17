Promessa svela tracklist e featuring di “Morendo ad occhi aperti”

Promessa svela tracklist e featuring del nuovo album Morendo ad occhi aperti, in uscita il 27 marzo 2026 su tutte le piattaforme digitali.

Classe 2003, cresciuto a Milano (Bicocca), Promessa è tra i nomi più interessanti della nuova scena rap italiana. Dopo progetti come Danza del grano e l’EP Vite sgrammate, l’artista arriva ora a un nuovo capitolo del suo percorso.

Nel disco, composto da 15 tracce, compaiono alcuni dei nomi più rilevanti della scena urban italiana: Franco126, Ernia, Sayf, Night Skinny, RRARI DAL TACCO, 22simba e Flaco G.

Un annuncio atteso, arrivato dopo le prime anticipazioni e dopo la pubblicazione del singolo “La vita che vivo”.

Promessa, Morendo ad occhi aperti: tutti i featuring

Nel nuovo album trovano spazio diverse collaborazioni:

– STO COLLASSANDO (feat. Night Skinny)

– 200 MOTIVI (feat. Ernia)

– MONTANA (feat. RRARI DAL TACCO)

– MEZZO BIANCO (feat. Sayf)

– ORDINARIA FOLLIA (feat. Franco126)

– NULLA DI BELLO (feat. 22simba e Flaco G)

Promessa, Morendo ad occhi aperti: tracklist completa

– NON SEMBRIAMO FELICI

– GRANDE SALTO

– STO COLLASSANDO (feat. Night Skinny)

– 200 MOTIVI (feat. Ernia)

– IN MEZZO ALLA POLVERE

– MONTANA (feat. RRARI DAL TACCO)

– 9 FEBBRAIO

– PAROLA PAROLA

– LA VITA CHE VIVO

– MEZZO BIANCO (feat. Sayf)

– PENSANDO DI FRETTA

– ORDINARIA FOLLIA (feat. Franco126)

– AL PORTONE

– NULLA DI BELLO (feat. 22simba e Flaco G)

– PRIMA

Un progetto atteso

Con Morendo ad occhi aperti, Promessa prosegue il proprio percorso artistico consolidando la propria presenza nella nuova scena urban italiana.

A confermarlo è anche la risposta del pubblico: le tre date ai Magazzini Generali di Milano (12, 13 e 14 maggio 2026) sono già sold out.