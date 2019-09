Premio Tenco 2019: svelato il programma della 43° edizione

Si svolgerà il 17, 18 e 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo il Premio Tenco 2019, 43° edizione della kermesse canora dedicata alla canzone d’autore. L’evento è stato presentato a Milano alla presenza di Morgan, presentatore delle serate per il secondo anno consecutivo insieme ad Antonio Silva, e gli artisti Nina Zilli e Manuel Agnelli.

Durante i tre giorni sul palco del Teatro Ariston di Sanremo si alterneranno generi e artisti differenti che proporranno come ogni anno dei set unici e pensati esclusivamente per le serate del Premio Tenco 2019.

Oltre ai vincitori delle Targhe Tenco (Qui l’articolo con tutti i vincitori e le motivazioni), ci sarà un inedito omaggio al femminile a Pino Donaggio portato in scena da Nina Zilli, Levante e Petra Magoni accompagnate dagli Gnu Quartet. Curiosa l’apertura affidata quest’anno ad Achille Lauro, che si esibirà con un brano del grande cantautore genovese.

Sul palco si susseguiranno 27 artisti in tre giorni, oltre ad altri che saranno protagonisti degli incontri pomeridiani.

Il tema del Tenco 2019 è Dove vola colomba bianca e pone un fil rouge con il Festival della Canzone italiana dal 1951 fino a oggi. Uno sguardo attento e critico sul panorama della musica leggera italiana dall’osservatorio della canzone d’autore. Le scelte artistiche, quindi, vanno in questa direzione.

PREMIO TENCO 2019 – IL PROGRAMMA DELLE SERATE

Giovedì 17 Ottobre

i vincitori delle Targhe Tenco

Manuel Agnelli – Vinicio Capossela – Fulminacci – Enzo Gragnaniello – Alessio Lega – Rancore – Daniele Silvestri

E poi Achille Lauro – Peppe Voltarelli & Alessandro D’alessandro

Venerdì 18 Ottobre

Eric Burdon Premio Tenco 2019 – Sergio Cammariere – Frida Bollani Magoni – Gnu Quartet – Ron – Stadio – Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro – Nina Zilli – Levante – Petra Magoni (In un omaggio a Pino Donaggio Premio Tenco 2019)

Sabato 19 Ottobre

Roberto Brivio – Simona Colonna – Franco Fabbri Premio Tenco 2019 – Mimmo Locasciulli – Gianna Nannini Premio Tenco 2019 – David Riondino – Peppe Voltarelli & Alessandro D’alessandro

Da non perdere l’appuntamento di mercoledì 16 ottobre con la Masterclass A Scuola Con De André con Dori Ghezzi, Michele Serra, Morgan, Vittorio De Scalzi e Mauro Pagani

LE PAROLE DI SERGIO SECONDIANO SACCHI

Sergio Secondiano Sacchi, Responsabile artistico del Club Tenco, ha spiegato:

“Così come nell’arte e nella letteratura anche nella canzone la colomba viene spesso percepita nella sua versione “viaggiante” che trasferisce costumi e abitudini. Come Sebastián Iradier che, arrivando dal porto dell’Avana, con la sua Paloma portò l’habanera in Europa ispirando Albéniz, Ravel, Debussy e, soprattutto Georges Bizet, nella sua Carmen. O anche la più celebre colomba nazionale di Nilla Pizzi che fa da messaggero tra innamorati. Ed è per questa metafora costante di percorsi musicali, culturali e politici, che ci è parso giusto intitolarle il tema del Tenco 2019.” “In un periodo dove a molti, e in tutti i campi, sembra così importante il ruolo della memoria la nostra Rassegna si propone di tracciare un itinerario della “Memoria storica” della canzone italiana che ha in Sanremo il suo naturale epicentro. Il percorso di “Dove vola colomba bianca” non può che partire dal Festival intrecciandosi poi, in maniera inevitabile, con quello del Club Tenco. Perché non va dimenticato che le due manifestazioni hanno avuto un unico ideatore, Amilcare Rambaldi. Quindi, l’anamnesi innanzitutto: ecco perché ogni partecipante al Tenco 2019, cantante, musicista, relatore, illustratore, pittore, rappresenta una tessera del mosaico storico della canzone.”

A firmare la regia del Premio Tenco 2019 saranno Arturo Minozzi e Giuseppe Marco Albano. Direttore della fotografia sarà Marco Lucarelli.

PREMIO TENCO 2019 – GLI EVENTI COLLATERALI

Mercoledì 16 ottobre all’Ex Chiesa di Santa Brigida (Pigna) si esibirà Alessio Lega con le canzoni di Franco Fortini.

Il giorno seguente sarà protagonista la canzone francese con Giangilberto Monti.

Venerdì 18 ottobre sarà la volta del Folkstudio con il Recital di Ernesto Bassignano.

Sabato 19 ottobre Claudia Crabuzza porterà in scena le canzoni di Violeta Parra.

Introduzioni a ogni spettacolo di Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro.

Nel corso della Rassegna della canzone d’autore saranno 3 le mostre allestite.

Il Forte di Santa Tecla ospiterà la mostra Io credevo – 44 tele per le canzoni di Gianni Siviero di Marco Nereo Rotelli con proiezioni notturne sulla facciata realizzate dall’artista in una performance live.

Un’appendice sarà visibile presso il Casinò di Sanremo.

Nella sede del Club sarà allestita la mostra di Larry Camarda Larry intitolata Tenco Mashup Comics in cui i grandi cantautori italiani sono accostati ai personaggi del fumetto nazionale nella cornice delle loro storiche copertine.

Una mostra itinerante sarà, invece, quella realizzata da Sergio Staino con illustrazioni sparse nei negozi della città.

Prosegue la pubblicazione dei Libri del Club Tenco. Io credevo, Canzoni di Gianni Siviero, edito da Squilibri, è un omaggio di 37 cantanti a una delle colonne del Tenco degli inizi.

POMERIGGI IN SEDE

Mercoledì 16 ottobre (libri su De André)

Daniela Bonanni e Gipo Anfosso presentano del libro La mia prima volta con Fabrizio De André. 515 Storie

Paolo Finzi, direttore di A Rivista Anarchica, presenta il libro Che non ci sono poteri buoni: il pensiero (anche) anarchico di Fabrizio De Andrè

Interventi musicali di Massimo Schiavon

Giovedì 17 Ottobre

Claudio Ricordi presenta il libro L’inventore dei cantautori. Nanni Ricordi: una storia orale

Paolo Talanca presenta in anteprima il libro Fra la via Emilia e il West. Francesco Guccini: le radici, i luoghi, la poetica

Bobo Rondelli presenta il libro Cos’hai da guardare

Sergio Sacchi e Sergio Staino presentano Il Cantautore e il cd su Piero Ciampi

Incontro con Paolo Del Bon e con Teresa Guccini e Lorenzo Luporini

Interventi musicali di Massimo Schiavon – Bobo Rondelli – Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro

Venerdì 18 Ottobre

Micaela Bonavia presentazione del libro Gaber-Brel. Dialogo di Micaela Bonavia

Alessio Lega presentazione del libro La Nave dei Folli: la biografia di Ivan Della Mea

Vi presento Sergio Bardotti, chiacchierata con Nini Giacomelli

Incontro con Jacopo Tomatis e Franco Fabbri – Popular music e Storia della canzone italiana

Interventi musicali di Olden – Alessio Lega – Vittorio De Scalzi

Sabato 19 Ottobre

Massimo Poggini presenta il libro Massimo Riva vive! La vita rock dello storico chitarrista di Vasco

Alessandro Portelli presenta il libro Note americane. Scritti sulla musica negli Stati Uniti

Julia De Florio e Alessio Lega avranno come protagonista il padre della canzone d’autore russa Okudžava

Sergio Sacchi e Marco Nereo Rotelli presentano il cd-book Io credevo, Canzoni di Gianni Siviero

Mimmo Ferraro e David Riondino illustrano il progetto Archivio della Memoria

Interventi musicali di Olden – Alessio Lega – David Riondino

PREMIO TENCO 2019 – LE MOTIVAZIONI

Ecco le motivazioni che hanno portato gli organizzatori ad assegnare lo speciale Premio Tenco 2019:

GIANNA NANNINI – PREMIO TENCO ARTISTA

Ha fatto il suo intimidito esordio sanremese davanti al pianoforte nel glorioso Tenco ’76. Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d’autore e il rock. Ha dimostrato in tutta Europa come non soltanto la lingua italiana potesse essere adatta a questo tipo di musica, come fosse possibile innestarvi linguaggi poetici e, soprattutto, come per la musica di spessore avessero scarso significato le barriere, le rigide definizioni e le separazioni stilistiche.

ERIC BURDON (ex The Animals e War) – PREMIO TENCO ARTISTA

Ci ha sedotto con l’inarrivabile tensione ed estensione della sua voce: chi, anche a livello discografico, replicava le sue canzoni assumeva fatalmente dimensioni oratoriali. Quella capacità di trasformare con la forza del rhythm & blues brani dalle provenienze più disparate, dalla religiosità del gospel metropolitano alla ballata provenzale approdata nei bordelli di New Orleans, dal brano giamaicano che parla delle scogliere di Dover alle proprie notti di San Francisco ci hanno aperto una serie di rimandi emotivi e culturali che solo la grande arte della musica è in grado di solleticare. Grazie.

PINO DONAGGIO – PREMIO TENCO ARTISTA

Trattando come sinfonia una canzone giovane giovane, ha portato musica nella canzone italiana, quasi a dire: io che non vivo senza te. Da una casa in cima al mondo ha dato la scalata al cielo muto come se affermasse: il domani è nostro. Poi, il cane di stoffa e la ragazza col maglione hanno assistito alle sue affermazioni internazionali nelle vesti di autore di colonne sonore. Partito da Sanremo, torna in questa città con un meritatissimo premio alla carriera che ha il sapore di una memoria storica in grado di abbracciare Brian De Palma e le palme di corso Imperatrice.

FRANCO FABBRI – PREMIO TENCO OPERATORE CULTURALE

Militante polimorfo della musica, ha iniziato diciassettenne come membro degli Stormy Six. Dal mondo del beat è arrivato alla canzone popolare internazionale e a quella politica. In una continua evoluzione musicale, ha poi dato vita a sperimentazioni tra rock e musica dodecafonica, affermandosi a livello europeo con Rock in Opposition. Come studioso di musica ha svolto attività di saggista, di autore e conduttore radiofonico e televisivo nonché di docente di popular music in università e conservatori.

GAETANO CURRERI – I SUONI DELLA CANZONE