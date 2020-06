Premio Lunezia Nuove Proposte 2020: iscrizione prorogata al 20 luglio

Nonostante il difficile periodo legato all’emergenza sanitaria e al lockdown, i lavori per il Premio Lunezia non si sono mai fermati. In particolare per il Premio Lunezia Nuove Proposte 2020, diretto da Loredana D’Anghera, sono state prorogate le iscrizioni al prossimo 20 luglio.

Il Lunezia quest’anno taglierà l’importante traguardo dei 25 anni di attività. Un quarto di secolo di impegno per la promozione della musica d’autore con una particolare attenzione rivolta al valore musical – letterario.

PREMIO LUNEZIA NUOVE PROPOSTE 2020

Le date e i luoghi della rassegna sono ancora in fase di ultimazione e verranno resi noti prossimamente.

E’ stato per ora confermato che la serata finale sarà condotta da Savino Zaba, volto noto Rai.

Una delle novità è che il vincitore sarà ospite alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di New York, che si svolgerà l’11 Ottobre al Master Theatre di Brooklyn e sarà presentato da Carlo Conti.

Tutti i brani dei finalisti saranno anche in rotazione radiofonica su RAI Isoradio, ma l’organizzazione sta lavorando anche ad altre occasioni per promuovere il contest.

Le sezioni del Premio Lunezia Nuove Proposte 2020 sono: cantautori/interpreti

band

autori di testi

musicare i poeti (quest’ultima dedicata a Dante).

Per nessuna di queste sezioni sono imposti limiti di età, per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito www.lunezia.it.