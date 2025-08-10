10 Agosto 2025
Adrian Caporrella
Il Premio Lunezia celebra il suo trentennale con tre nuovi appuntamenti

In attesa delle date, le iscrizioni per la categoria Nuove Proposte sono ancora aperte

Continua il percorso celebrativo per i 30 anni del Premio Lunezia con tre nuovi appuntamenti
In occasione del suo trentennale, il Premio Lunezia prosegue il percorso celebrativo con tre nuove tappe ad ingresso libero e con una proposta musicale tra grandi nomi e artisti emergenti.

Durante gli appuntamenti di sabato 6 settembre a Follo (La Spezia) al Centro Sportivo dello Spezia Calcio, domenica 14 settembre a Roma di fronte al Colosseo (Jazz e Image) e domenica 19 ottobre a La Spezia al Teatro Civico, si alterneranno sul palco grandi nomi del panorama musicale italiano e giovani talenti, protagonisti della sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia, curata dalla direttrice artistica Loredana D’Anghera.

Le iscrizioni alla selezione per le Nuove Proposte sono aperte fino alla mezzanotte del 30 agosto ed è possibile iscriversi sul sito della manifestazione.

Il 6 settembre a Follo (La Spezia) si determinerà almeno un finalista delle Nuove Proposte per la data conclusiva del 19 ottobre. La serata sarà interamente dedicata all’autorato femminile, sia per la sezione dei giovani talenti che per gli artisti affermati presenti.

Il 14 settembre a Roma, invece, verranno selezionati sei o sette finalisti della sezione Nuove Proposte. Per celebrare i 30 anni del Premio Lunezia saranno annunciati anche tre vincitori che verranno svelati ufficialmente durante la serata finale a La Spezia. In particolare, le Nuove Proposte prescelte potranno contare sull’attenzione di promoter, produttori e operatori della musica leggera.

Dopo il successo della serata del 25 luglio ad Aulla (Massa-Carrara) e l’arrivo di questi tre nuovi appuntamenti a Follo, Roma e La Spezia, il Premio Lunezia conferma il suo impegno nel coniugare qualità artistica e attenzione verso le nuove generazioni della musica italiana, valorizzando l’arte-canzone nella nuova considerazione di “valore musical-letterario” e ponendo l’attenzione su tutti i generi proposti.

