Premio Lunezia 2024, la terza serata tra omaggi, premi e Nuove Proposte

Giovedì 26 settembre ci sarà la terza serata del Premio Lunezia 2024 e sarà condotta da Paolo Vallesi. L’appuntamento è alle ore 21:00 ad Aulla, in provincia di Massa Carrara in Toscana. Ingresso libero.

Tra gli ospiti ci saranno Piotta, Paola e Chiara, Albe e i Coma Cose che, tra l’altro, verranno anche premiati da Gino Castaldo.

PREMIO LUNEZIA 2024: TERZA SERATA

Sul conduttore Paolo Vallesi, il Patron Stefano de Martino dichiara: «Il cantautore fiorentino ha scritto brani intramontabili come “La forza della vita” ed è un ottimo presentatore oltre che essere referente della nazionale italiana cantanti».

Visto l’omaggio speciale a Luigi Tenco che si terrà durante la serata, sempre il Patron aggiunge: «Con molto piacere accolgo la presenza della famiglia di Luigi Tenco, che onorerà l’omaggio previsto al cantautore genovese».

«La tappa aullese evoca la nascita del valore musical-letterario delle canzoni, tema che nel 1997 trovò il battesimo di Fabrizio De André e Fernanda Pivano» conclude poi.

Come anticipato prima, i Coma Cose verranno premiati e riceveranno il Premio Lunezia Elite per il valore musical-letterario del loro brano Malavita e per la qualità della loro musica. Il premio è stato deciso da Gino Castaldo, tra i più noti giornalisti e critici musicali.

Anche Paola e Chiara, Piotta e Albe riceveranno dei premi che saranno annunciati durante la serata e decisi dalla Commissione. Gli altri giornalisti musicali presenti saranno Michele Monina e Dario Salvatori.

Inoltre, il direttore artistico della sezione delle Nuove Proposte, Loredana D’Anghera, ha comunicato i giovani che durante la terza serata del Premio Lunezia 2024 si contenderanno l’accesso alla quarta serata che si terrà a La Spezia il 22 novembre al Teatro Civico.

Di seguito, i nomi:

Mattia Adduocchio – Mille passi (Rimini)

Rebecca Gnesi in arte “Eklettika” – Occhi viola (Firenze)

Alvise Nodale – Se (Sutrio, UD)

Sarah Sampieri in arte “Samsara” – Caotica (Modena)

Antonella Sgobio in arte “Antonè” – Per forza (Montemesola, TA)

Tra gli altri ospiti ci saranno Carolina, Destro, Valentina Tioli – vincitrice del premio per le Nuove Generazioni nel 2023 – e Matilde Dominici.

Il Premio Lunezia 2024 è patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Toscana, dal Comune di Aulla, dalla Nazionale Italiana Cantanti e da Legambiente, quest’ultima legata alla neo sezione del settore delle Nuove Proposte dal titolo Canzoni Sostenibili.