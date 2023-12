Valentina Tioli, vincitrice del Premio Lunezia Nuove proposte 2023, lancia il suo no alla paura del giudizio con “Verde”

Si intitola “Verde” il nuovo singolo della vincitrice del Premio Lunezia 2023 (sezione Nuove proposte) Valentina Tioli.

La giovane cantante e musicista prova a farsi portavoce di una propria verità come è lei stessa a spiegarci:

“La musica è una terapia. Avevo delle cose da comunicare, volevo scrivere in maniera sincera; volevo parlare della paura del giudizio, del disagio, del rapporto con la realtà.

‘Verde’ parla di apparenza, di finzione, delle cose che spesso facciamo tutti per sentirci parte di un sistema come andare a cena in posti stra eleganti o chiamarci amo anche se io amo se mi chiami, con il mio nome”.

Insomma “Verde” è un brano che a modo suo smaschera gli automatismi del nostro secolo, sposta la patina social che offusca la quotidianità rendendola meno banale, e la riporta sul piano della semplicità, non meno importante, non meno viva.

Ed è proprio sul discorso social che Valentina Tioli tiene ad approfondire il suo punto di vista:

“I social spesso mascherano le sensazioni vere; sono lo specchio del divertimento ma magari il mio divertimento, soprattutto in alcune giornate, è semplicemente la musica. Ho un rapporto diretto però con chi mi scrive, cerco di rispondere a tutti, sono curiosa di sapere chi è che mi ascolta. Sono grata al mio pubblico.”

Questa canzone è nata in una giornata trascorsa a lezione di canto in cui una ragazza insicura, timida e molto giovane grida la sua voglia di essere vista con i suoi capelli

verdi: “Dovremmo avere il coraggio di essere noi stessi e di essere visti per quello che siamo”.

Il testo del pezzo è stato scritto insieme ad Alfredo Rapetti Mogol, in arte Cheope, e prodotto da Francesco Terrana. La distribuzione del pezzo è di Ada Music Italy. A seguire il videoclip ufficiale del pezzo.