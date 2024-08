Classifica Radio EarOne settimana 32: i Coma_Cose con “Malavita” conquistano la loro prima numero #1

Classifica radio EarOne settimana 32 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Dopo essere stati presenti nella parte alta della Top 10 per settimane i Coma_Cose riescono a salire in testa alla classifica dei passaggi radio con il loro ultimo singolo, Malavita. Si tratta della prima numero #1 nella carriera del duo.

La più alta new entry della settimana è internazionale… si tratta di Birds of feather di Billie Eilish alla #24. Nella classifica indipendenti da notare l’ingresso alla #35 di Ste, nuova artista di Spotify Radar in forze a Tendent’s/Altafonte.

Primo tra gli indipendenti Mark Ambor con Belong Together brano che sale di 24 posizioni anche nella generale portandosi alla 36.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.