Valentina Tioli ci ricorda che ogni dolore è personale con il nuovo singolo “Mal Comune”

È uscito lo scorso venerdì 10 maggio il nuovo singolo della cantautrice emiliana Valentina Tioli, “Mal Comune” (distribuito da ADA Music Italy).

VALENTINA TIOLI, “MAL COMUNE”

“Mal Comune” è un viaggio emotivo sotto forma di un flusso di coscienza di chi si trova da solo a viaggiare da solo in macchina, di notte, ripensando alla fine di un legame che si pensava potesse diventare inscindibile. È un richiamo al dolore condiviso e alla consapevolezza della fine di un rapporto d’amore.

Il sound della canzone mostra molto bene il sentimento di perdita di questo amore e la ricerca in se stessi del senso del termine di una relazione. Il testo, invece, racconta quell’attimo in cui ci si rende conto che si è arrivati al momento in cui è giusto chiudere un rapporto, lasciar andare la persona e non illudersi più, pur soffrendo. Tutto questo perché erroneamente si idealizza una persona che non ci fa stare bene.

Ed è qui, in questo momento di riflessione, che si è chiamati a considerare una trasformazione, non rimanendo più ancorati alle nostre convinzioni come «gomme fissate sotti i banchi». Durante questo processo, ci si rende conto di una verità universale: la nostra esperienza non è unica e in molti condividono la stessa lotta, lo stesso proprio dolore. Questo accade perché nella società di oggi gli amori disfunzionali sono una realtà e, come tale, deve essere affrontata con determinazione.

Tuttavia, la consapevolezza di non essere soli in questa sofferenza non attenua il peso. Al contrario, Valentina Tioli in “Mal Comune” ci ricorda che ogni dolore, anche se condiviso con altre persone, rimane sempre e comunque personale ed è un viaggio da affrontare in solitaria.