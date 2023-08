Premio Lunezia 2023: il celebre riconoscimento apre le porte ad un’artista internazionale, Anggun

La grande macchina organizzativa del Premio Lunezia è già in modo da diverso tempo ed è pronto a raggiungere il suo climax il 10 agosto quando, in una serata da piazza Gramsci ad Aulla, sarà possibile ascoltare non solo gli 8 finalisti della sezione Nuove proposte (diretta dal 2001 da Loredana D’Anghera), ma anche nomi come Angelina Mango, Bresh, Morgan e Niveo.

A loro si aggiunge per la prima volta, grazie al direttore artistico Beppe Stanco, un ospite internazionale: Anggun.

Il Premio Lunezia, tra i riconoscimenti musicali più importanti in Italia, nonché l’unico degno di menzione che non lega il proprio nome ad un cantante deceduto, nel corso degli anni ha avuto anche la brillante intuizione di premiare il valor letterario dei brani del Festival di Sanremo ancora prima dell’inizio della kermesse diventando così il primo premio ad essere assegnato alle canzoni in gara e spesso anticipando il premio della critica nelle scelte, da Bungaro a Giovanni Truppi, da Madame ai Coma_Cose.

La sua particolarità è quella di valorizzare e premiare il la parte musical-letteraria delle canzoni italiane. Una riconoscimento che ha preso forma nel 1996 dallo spezzino Stefano De Martino e ha avuto un padrino e una madrina d’eccezione: Fernando Pivano e Fabrizio De André.

Arrivato alla sua ventottesima edizione De Martino ci tiene ha sottolineare l’importanza di questa edizione che prosegue nel lavoro di rendere merito alla musica italiana aprendo anno dopo anno la strada anche alle nuove generazioni…

“Per la prima volta nella storia Aulla ospiterà un’artista internazionale non italiano, una presenza che vale l’ottimo lavoro di Beppe Stanco, impegnato a concretizzare gli indirizzi della Commissione Direttiva. Il nuovo impegno dell amministrazione aullese riapre le speranze di ripristinare in futuro la tradizione del Premio Lunezia nella formula dei tre giorni, tradizione più festivaliera e ancora più efficace per lanciare il nome di questa piccola cittadina, già nota nel mondo della musica leggera“.

Il Premio Lunezia 2023 sarà condotto dal volto Rai Savino Zaba e vedrà ospite anche il comico e imitatore Ubaldo Pantani che, oltre ad esibirsi, sarà testimonial della Mission Sociale che combatte l’azzardopatia, promossa dal Premio Lunezia, da Lucca Crea e da Usl Toscana Nord Ovest.

Questo non sarà però l’unico impegno sociale del Premio Lunezia. Quest’anno infatti il Red Carpet, anticamera dell’accesso al backstage, con lo slogan “Aganist Homophobia” sarà dedicato alla lotta contro l’omofobia per idea della stilista Marzia Cerolin. Sul Red Carpet anche la nota Drag Queen toscana Ivana Tram.

Dopo l’appuntamento a Roma del 23 luglio la serata finale di quest’edizione si svolgerà il prossimo 10 Agosto in Piazza Gramsci ad Aulla alle ore 21.30 con ingresso libero. Tra i premiati della rassegna Musical-Letteraria Morgan, Bresh, Angelina Mango, Niveo e Anguun.

Premio Lunezia 2023. Il Circuito nuove proposte

Sono 8 gli artisti, 6 singoli e 2 band, finalisti della categoria Nuove proposte che quest’anno vedrà in palio un importante contratto con Sony Music Publishing. Questa la dichiarazione di Loredana D’Anghera, direttrice artistica della sezione nuove proposte e docente di canto al Conservatorio di Parma:

“6 ragazzi e due band di indubbio talento quest’anno il lavoro per promuovere nazionalmente i nostri finalisti si è intensificato vista la garanzia di un contratto editoriale da parte di Sony Music Publishing, l’ulteriore programmazione radiofonica del vincitore su Rai Iso Radio, la presenza di molti produttori musicali e la promozione radiofonica di uno dei finalisti scelto da Radio Bruno“

Questi i finalisti che si contenderanno la vittoria:

Malvax (Band)

4 Calamano (Band)

Federico Rubin in arte Federubin

Domenico Giovanni Pini in arte Djomi

Francesco Sacco

Francesca Giannizzari

Kheyre Yusuf Abukar Issak in arte Il Barone Lamberto

Valentina Tioli

Il Premio Lunezia è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana, dal Comune di Aulla, con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e i privati “Ferrera Flowers” di Ragusa, Gce Srl Costa di Albiano Magra.

