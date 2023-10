Premio Lunezia 2023, l’ultimo atto con Max Pezzali, Sergio Caputo e Sophie and the Giants

Domenica 29 ottobre, alle ore 21.30, al Teatro Civico della Spezia andrà in scena l’ultimo atto del Premio Lunezia 2023, durante il quale verrà proclamato il vincitore della neo-sezione “Canzoni Sostenibili” (patrocinata e promossa da Legambiente) e il podio della sezione “Autori di Testo“.

Inoltre, si terrà la super finale della sezione nuove proposte, che vedrà 3 cantautori (Federubin, Valentina Tioli e Djomi) e 1 band (Malvax) – su 300 partecipanti – contendersi il podio e un contratto editoriale con Sony Music Publishing.

Tra i big premiati, per meriti musical-letterari, possiamo invece annoverare: Sophie and the Giants, Max Pezzali e Sergio Caputo, icona cantautorale degli anni ’80 che riceverà il “Premio Lunezia Antologia” per i 40 anni di un evergreen.

Il Premio Lunezia sarà infine conferito all’ultimo album di Edoardo De Angelis, prodotto da Francesco De Gregori.

omaggi e riconoscimenti speciali

Domenica 29 ottobre è previsto un omaggio a Toto Cutugno, con la presenza del figlio Niko. Lello Savonardo – artista partenopeo di indubbia levatura, segnalato dal Premio Lunezia già nel 1997 – riceverà invece dalla rivista “Cinecorriere“, diretta da Renato Marengo, un riconoscimento speciale.

Tra i presenti anche il critico musicale, nonché volto televisivo, Dario Salvatori.

Premio Lunezia 2023: il team di lavoro

Lo staff del Premio Lunezia 2023 è costituito da Beppe Stanco (Direttore Musicale e Segretario di Commissione), Loredana D’Anghera (Direttore Artistico Premio Lunezia Nuove Proposte) e Roberto Benvenuto (Direttore Artistico “Canzoni Sostenibili” e “Autori di Testo”).