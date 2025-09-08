8 Settembre 2025
Il Premio Fabrizio De André 2025 si prepara al gran finale. Ospiti e finalisti

Tra gli artisti che saliranno sul palco Flavia Mastrella e il vincitore dello scorso anno, Santoianni

Premio Fabrizio De André 2025 a Roma con vincitori e ospiti
Premio Fabrizio De André 2025 – Parlare Musica.

La 24ª edizione della manifestazione si prepara al gran finale che si terrà il 13 e 14 settembre a Roma, in Piazza Fabrizio De André, nel cuore del quartiere Magliana. Un appuntamento che mette al centro la creatività emergente tra musica, poesia e pittura.

Istituito nel 2002, il Premio Fabrizio De André – Parlare Musica ha l’obiettivo di valorizzare nuove voci che si distinguono per originalità e libertà espressiva, lontane dalle logiche commerciali. In oltre vent’anni ha ospitato e premiato artisti come Ariete, Bandabardò, Brunori Sas, Diodato, Fiorella Mannoia, Madame, Motta, Negrita, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Vinicio Capossela e molti altri.

Premio Fabrizio De André 2025: la finale

A condurre le due serate sarà Paolo Talanca. Sul palco non solo i finalisti della sezione Musica, ma anche gli ospiti scelti per questa edizione: Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Andrea Rivera, Santoianni (vincitore della sezione Musica lo scorso anno), Marcondiro e Nour Eddine (Premio Amnesty International).

Durante la finale verranno assegnate le Targhe Faber e Quelli che cantano Fabrizio, riconoscimenti legati alla carriera e alle reinterpretazioni dell’opera di Fabrizio De André, che saranno annunciati ufficialmente nella conferenza stampa del 9 settembre in Campidoglio.

I vincitori di pittura e poesia

Per la sezione Pittura il premio è stato assegnato a Luli con l’opera Il Volo. La giuria, guidata da Roberto Sironi, ha descritto il lavoro come “un omaggio raffinatissimo ad un movimento immobile fatto di affinità cromatiche, una commistione di tecniche diverse al servizio di un’esplorazione emotiva intrisa di intimità”.

Per la sezione Poesia ha vinto Elena con il testo Nackt und Kleinkind (nuda e infante). Secondo il responsabile della sezione Vincenzo Costantino Cinaski, “un’opera di forte impatto visivo e sensoriale, capace di costruire un microcosmo poetico tra innocenza e trasgressione, luce e penombra”.

I finalisti della sezione Musica

Sono stati oltre 1.000 i candidati alle tre sezioni del Premio. La giuria – presieduta da Dori Ghezzi e composta da musicisti, scrittori, giornalisti e professionisti del settore – ha selezionato i finalisti della sezione Musica che si esibiranno in Piazza Fabrizio De André.

Questi i nomi: Federico Baldi, Sasà Calabrese, Edoardo Chiesa, Cinus, Claudio Covato, Fabula, Christian Gullone, Giulia Imperato, Le Nora e Carlo Valente.

Cerca su A.M.I.