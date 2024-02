Premio critica Mia Martini e Sala Stampa Lucio Dalla… due donne sul podio

Angelina Mango premio critica Sala Stampa Lucio Dalla

Angelina Mango si aggiudica il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per La noia grande riconoscimento all’artista che ieri ha lasciato tutti senza fiato per la cover La rondine. A seguire Fiorella Mannoia che con la sua Mariposa si aggiudica seconda, infine Loredana Berté con Pazza.

Il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla rappresenta un prestigioso riconoscimento conferito dai giornalisti radiofonici, televisivi e online che operano presso la sala stampa del Palafiori di Sanremo.

Istituito nel 2001 da Giorgio Lecca con il nome di Premio della Critica Radio TV Private, in analogia al riconoscimento conferito dalla stampa scritta e dedicato a Mia Martini, il premio ha subito una trasformazione significativa nel 2013.

In quell’anno, la sala stampa del Palafiori è stata intitolata all’artista Lucio Dalla, grazie agli sforzi delle testate giornalistiche accreditate, che hanno sostenuto tale iniziativa tramite una petizione.

Questa iniziativa ha ottenuto il supporto di Tonino Manzi, Responsabile RAI della comunicazione al Festival di Sanremo dal 1993 al 2015, e l’approvazione del Comune di Sanremo, proprietario dell’edificio.

Con il cambio di denominazione della sala stampa, il premio stesso è stato ribattezzato come Premio Sala Stampa Lucio Dalla.

In gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024 con il brano Pazza, Loredana Bertè vince il Premio della Critica Mia Martini, intitolato alla sorella scomparsa nel 1995, che ogni anno viene assegnato dai giornalisti accreditata alla sala stampa roof.

Il brano – un invito ad amarsi nonostante tutto – è stato inserito all’interno della raccolta Ribelle, già disponibile in tutti i digital store, che Warner Music ha fortemente voluto per celebrare i cinquant’anni di carriera discografica della rockstar: “Sono sempre la ragazza che per poco già s’incazza, amarmi non è facile”.