Power Hits Estate 2023: cinque premi per più di 40 artisti. Svelato il cast completo!

Power Hits Estate 2023 scaletta ricchissima di artisti per l’evento musicale dell’estate italiana firmato da Rtl 102.5 in scena martedì 29 agosto dall’Arena di Verona.

Come ogni anno la manifestazione premiata la Power Hit dell’estate del 2023, ovvero la canzone dell’estate. Un riconoscimento che, molto probabilmente andrà ai The Kolors e alla loro Italodisco.

Giunto all settima edizione il Power Hits Estate ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l’apertura delle pre vendite.

La collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, nelle scorse settimane sono state diffuse le classifiche parziali unite al voto del pubblico.

Da lunedì 19 giugno infatti sono state avviate due classifiche di RTL 102.5, suddivise come segue: la classifica settimanale, che stabilisce il brano primo classificato di ogni settimana, e la classifica generale, che decreta il Power Hit dell’estate 2023, ossia la canzone vincitrice del premio Power Hits Estate 2023.

Durante la serata, oltre al premio principale, saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI E SIAE:

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – FIMI al singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 (dati Gfk)

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – SIAE al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023

Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2023, all’album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 (dati Gfk)

Cliccate in basso per scoprire i cantanti che saranno presenti all’evento e come guardarlo da casa.