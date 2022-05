Porto Rubino: annunciati ospiti, date e location della quarta edizione della kermesse di Renzo Rubino

Torna anche questa estate l’imperdibile appuntamento con Porto Rubino, l’originale kermesse musicale giunta alla sua quarta edizione organizzata da Renzo Rubino in alcune delle più suggestive spiagge pugliesi.

Il mini festival partirà da Tricase Porto, magica e incantevole venue leccese, dal 10 luglio 2022. Sono tre le tappe previste (Tricase, Monopoli, Campomarino di Maruggio) con un cast d’eccezione e altrettanti super ospiti a sorpresa, per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere.

Ad accompagnare Renzo Rubino in questo viaggio per le coste pugliesi, anche quest’anno, un nutrito gruppo di colleghi di tutto rispetto. Scopriamo i dettagli sull’evento insieme.

Il programma e le date di Porto Rubino

Si parte da Tricase Porto (LE) il 10 luglio con Samuele Bersani, Vasco Brondi, Filippo Graziani e Jolly Mare, si proseguirà a Monopoli (BA) il 13 luglio con Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone, per poi arrivare alla grande festa finale di Campomarino di Maruggio a Tonnara (TA) con Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo.

Gli artisti, come per altre edizioni, si esibiranno sul fare della sera a bordo di una speciale di piattaforma galleggiante. I partecipanti potranno così godersi il live con la magica luce del tramonto, seduti sulla spiaggia e con il suono delle onde in sottofondo.

I biglietti per Porto Rubino: come e dove acquistarli

Vi informiamo che i biglietti per questi speciali live saranno disponibili dalle ore 11:00 del 25 Maggio 2022 sul circuito www.vivaticket.com