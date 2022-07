Porto Rubino 2022 fa sold out a Monopoli e annuncia grandi sorprese

Ormai manca poco all’inizio di Porto Rubino 2022, suggestivo viaggio del cantautore Renzo Rubino tra le coste della Puglia. Il festival debutta il 10 luglio 2022 a Tricase Porto in provincia di Lecce.

A pochi giorni dalla partenza, Porto Rubino registra il tutto esaurito per l’appuntamento del 13 luglio al porto vecchio di Monopoli. L’avventura in musica di Renzo Rubino si conclude il 17 luglio nella speciale cornice della tonnara di Campomarino di Maruggio (TA). L’ultima meta si annuncia come una grande festa, con la partecipazione di numerosi ospiti: Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo. Questi artisti sono pronti ad accompagnare Renzo Rubino nel gran finale del suo itinerario musicale, assieme ad un ospite a sorpresa.

Ogni data di Porto Rubino 2022 vedrà salire sul palco un super ospite, che si aggiungerà alla line-up già comunicata. Ad esempio, “a Tricase arriverà uno dei più importanti cantautori italiani del nostro tempo, altrettanto a Monopoli e a Campomarino una pietra miliare della musica italiana”, ha svelato Renzo Rubino.

L’evento musicale che celebra il mare da proteggere, già ispirazione per gli artisti, sembra quindi riservare grandi sorprese. Porto Rubino, arrivato alla sua quarta edizione, ha da sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente marino. Per il 2022, si avvale della collaborazione di due partner di sostenibilità d’eccezione: Ogyre (prima piattaforma globale che punta a ripulire i mari dai rifiuti grazie all’aiuto dei pescatori insieme a persone e aziende) e Worldrise (associazione che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di conservazione e sensibilizzazione).

PORTO RUBINO 2022

10 LUGLIO 2022 – TRICASE PORTO (LE)

con Samuele Bersani, Vasco Brondi, Filippo Graziani e Jolly Mare

13 LUGLIO 2022 – MONOPOLI (BA) – SOLD OUT

con Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone

17 LUGLIO 2022 – CAMPOMARINO DI MARUGGIO – TONNARA (TA)

con Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo

I biglietti sono disponibili sul circuito www.vivaticket.com.