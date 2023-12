“Porto il Natale” …parola di Renzo Rubino, che torna con “Bisogna Festeggiare”

Renzo Rubino torna con il road tour “Porto il Natale” e annuncia l’uscita di un brano inedito: “Bisogna Festeggiare“.

A grande richiesta torna “Porto il Natale“, il progetto live unico nel suo genere con cui Renzo Rubino intraprenderà – anche quest’anno – un road tour lungo tutta l’Italia, per poi valicare anche i confini nazionale, con l’obiettivo di portare la magia del Natale direttamente nei salotti e nei luoghi del cuore di coloro che ascoltano e supportano la sua musica, ma non solo.

“Porto il Natale è la cosa più sana che abbia mai fatto in musica. Essere a contatto diretto con chi ascolta le mie canzoni, ma non solo. Andare laddove casa non è sempre un salotto caldo e accogliente, nel periodo natalizio, mi fa vivere l’aspetto più bello del mio lavoro, che riguarda la condivisione, le facce meravigliate e gli abbracci sinceri”.

Renzo Rubino: “porto il natale… Bisogna Festeggiare”

Oltre ad aver svelato le date del road tour “Porto il Natale“, Renzo Rubino ha anche annunciato l’uscita di un brano inedito, “Bisogna Festeggiare” (DDP Dischi Del Porto / ADA Music Italy), in uscita venerdì 22 dicembre e già disponibile in pre-save.

Il brano – un elogio alla vita, che celebra gli alti e bassi della quotidianità, abbracciando le imperfezioni con gioiosa leggerezza – anticipa, così come “La Madonna della ninna nanna“, il nuovo album di inediti del cantautore pugliese, la cui pubblicazione è prevista a marzo 2024.

Renzo Rubino, Porto Il Natale: Road Tour

9 Dicembre – Locorotondo, a casa di Ninni

12 Dicembre – Noci (mattina), c/o Crap “Il Germoglio”

12 Dicembre – Bari, reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico

13 Dicembre – Martina Franca, Cooperativa Onlus Il Girasole

16 Dicembre – Putignano, da Francesco a casa di Teresa

17 Dicembre – Bisceglie (a pranzo), villa Nina da Luciano e Giovanna

17 Dicembre – Bari, da Carlo e Azzurra

18 Dicembre – Taranto, casa di riposo L’Ulivo

20 Dicembre – Roma, a casa di Paola

21 Dicembre – Roma, a casa di Alice e Andrea

22 Dicembre – Salerno, a casa del Presidente

22 Dicembre – Napoli, a casa di Silvia e Francesco

23 Dicembre – Vieste, a casa di nonna Mina

24 Dicembre – Martina Franca, all’Atelier di Ida Kia

24 Dicembre – Martina Franca, a casa mia

25 Dicembre – Locorotondo, da sorelle Gianfrate

26 Dicembre – Monopoli, da Angelica e Gianni

27 Dicembre – Locorotondo, centro diurno Reverie

27 Dicembre – Ostuni, a casa di Aldo e Rosanna

28 Dicembre – Foggia, centro diurno socio riabilitativo Ex-Ospedale Martini

28 Dicembre – Castrignano dei Greci, da Alberto

29 Dicembre – Lecce, a casa di Sofia

30 Dicembre – Roccamonfina, a conoscere il piccolo Eliseo

1 Gennaio – Grosseto, a casa della famiglia Fabrucci Teodosio

2 Gennaio – Colle Val d’Elsa, a casa di Maurizio Balducci

3 Gennaio – Milano, dai Galuzzo

4 Gennaio – Asti, a casa di Giangi

5 Gennaio – Lione, a casa della famiglia Mancuso

6 Gennaio – Parigi, da Ivan

7 Gennaio – Parigi, concerto di chiusura

I concerti di “Porto il Natale” sono gratuiti. Per conoscere le modalità di partecipazione ad ogni data, consultare i social di Renzo Rubino.

Foto a cura di Raoul Ventura