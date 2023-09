Renzo Rubino: tra sacro e profano arriva il nuovo singolo, “La Madonna della ninna nanna”

Renzo Rubino La Madonna della ninna nanna significato del testo del nuovo brano del cantautore.

A distanza di qualche giorno dalla special data de La Banda di Porto Rubino svoltasi sull’imbarcazione delle Isole Tremiti, il cantautore Renzo Rubino annuncia finalmente nuova musica. Esce infatti venerdì 22 settembre per DDP Dischi del Porto/ADA Music Italy “La Madonna della Ninna nanna“.

Il nuovo singolo viene descritto come un brano che parte in punta di piedi con una delicata nenia in apertura per poi esplodere in un ritornello festaiolo suonato con maestria dalla banda che accompagna Renzo Rubino.

Lento e veloce si fondono in una canzone di contrasti e dissonanze così come sacro e profano nel testo… “Lasciami le mani, lasciami le mani adesso/che poi trasformiamo in sacro tutto quanto il sesso per te“.

Per Rubino “La Madonna della ninna nanna” è un’invocazione ad un’immaginaria Patrona del Sonno affinché faccia sopire sentimenti e istinti altrimenti complessi da gestire. Durante i tre minuti e mezzo la preghiera prende sempre più corpo e velocità, fino al momento in cui Renzo e la Sbanda ci prendono per mano per portarci in un girotondo musicale ed euforico da cui è impossibile sfuggire.

A questo brano hanno collaborato ill trombonista e direttore d’orchestra Mauro Ottolini che ha curato anche gli arrangiamenti e la direzione de La Sbanda. La produzione è dello stesso Renzo Rubino insieme a Taketo Gohara.

Queste le prossime date live del cantautore:

7 settembre – Iglesias (CI)

22 settembre – Castellana Grotte (BA)

24 settembre – Valle di Soana (TO)

Renzo Rubino La Madonna della ninna testo e audio

Lasciami le mani, lasciami le mani adesso

che poi trasformiamo in sacro tutto quanto il sesso per te

