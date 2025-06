I Planet Funk tornano con una dedica a Domenico GG Canu: “I Get A Rush”

Dopo il successo di Nights In White Satin, brano che ha riportato in vetta alle classifiche il collettivo multiplatino che da 25 anni porta in giro per il mondo il meglio della musica dance ed elettronica made in Italy, i Planet Funk tornano con I Get A Rush, il nuovo singolo in uscita venerdì 6 giugno per Wisemama / The Orchard.

Ed è proprio con questo brano che il collettivo multiplatino proverà a conquistare la scena della musica elettronica globale, tra live esplosivi e dj set sia in Italia che in tutto il mondo.

Di fatto, i Planet Funk possono vantare un pubblico di ascoltatori che spazia dagli Stati Uniti all’Australia, passando per la Gran Bretagna, la Germania, la Spagna, l’Irlanda, i Paesi Bassi, il Canada, l’Argentina, il Sud Africa, il Brasile, il Messico, gli Emirati Arabi Uniti, la Nuova Zelanda, la Turchia e la Francia.

PLANET FUNK, “I GET A RUSH”

Il brano arriva a pochi giorni dalla prematura scomparsa di uno dei membri fondatori del collettivo, Domenico GG Canu, e le parole di Dan Black – scritte prima del doloroso addio – risuonano oggi come un invito a non buttare via la propria vita, a non sprecare il tempo che abbiamo a disposizione e a non dimenticare mai cosa è davvero importante.

“I Get A Rush parla di quanto ci si possa sentire straordinari in momenti assolutamente ordinari. La canzone parla anche di come, essendo completamente presenti nell’adesso della propria vita, si possa provare una sensazione quasi mistica, come essere avvolti da una meravigliosa luce bianca e da calore“.

Ma, com’è nato il brano? “Per I Get A Rush mi sono ispirato a quella vecchia canzone dei Velvet Underground sulle anfetamine, ma qui parlo della bellezza pura e semplice dell’essere vivi. Perché, a volte, vivere può sembrare una droga meravigliosa.

Io cerco spesso di ricordarlo a me stesso, soprattutto quando mi sento giù o arrabbiato: il solo fatto di essere vivi è un miracolo assurdo. E non durerà per sempre. Allora, penso: guarda il tuo amico. È qui. Con te. Adesso. Vivo. SENTILO!”.