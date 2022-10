Dopo il sold out a San Siro in 12 ore tutto pronto per i Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio Olimpico di Roma

Pinguini Tattici Nucleari Stadio Olimpico di Roma.

L’annuncio non è ancora ufficiale visto che nel momento in cui scriviamo, la mattina del 24 ottobre, Riccardo Zanotti è soci hanno postato semplicemente un’immagine nera con tre emoticon: un pinguini, una freccia che che va verso destra e un lupo. Si sa i Pinguini Tattici Nucleari si divertono a stuzzicare i propri fan con enigmi prima di un annuncio ma dopo il NO RISSA, anagramma di San Siro, questo è abbastanza facile…

“I pinguini vanno dal lupo” ovvero i Pinguini Tattici Nucleari suoneranno allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023.

Probabilmente una data che era stata pensata ma, essendo i primi concerti in location così ampie per la band, gli stadi, si è voluto testare l’affluenza del pubblico con l’annuncio della data allo Stadio San Siro di Milano dell’11 luglio. E la risposta è stata al di sopra di ogni aspettativa: solo 12 ore per realizzare un sold out di quelli veri, ovvero con un palco standard e San Siro in piena capienza concerti (quindi con chiusi i settori dietro al palco e ai lati estremo dove la visuale non è ottimale per vedere lo stesso) .

E così è in arrivo anche l’annuncio di una nuova data, sempre nel mese di luglio, allo Stadio Olimpico di Roma. Vi aggiorneremo con la data esatta appena arriverà l’annuncio ufficiale dall’ufficio stampa della band.

Band che nel frattempo si gode il successo dell’ultimo singolo, Ricordi, primo in radio e primo nella classifica vendite FIMI con un video che vede come protagonista il grande Sergio Rubini (vedi qui). Band che, in attesa di pubblicare il prossimo album nel 2023, probabilmente riflette sulla proposta di Amadeus, quella di tornare in gara al Festival di Sanremo a tre anni dal debutto.

Nell’attesa c’è solo una certezza… per i Pinguini Tattici Nucleari è all’orizzonte un 2023 da leoni, anzi no, da lupi!