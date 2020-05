Francesco Pierozzi, in arte Pierozzi, debutta da solista con un singolo già disponibile in tutte le piattaforme digitali con distribuzione Artist First.

Amore e Amuchina, questo è il titolo del brano, segna il debutto da solista del chitarrista e fondatore dei Dear Jack.

La canzone, scritta e composta dallo stesso Pierozzi in collaborazione con Alessio Bernabei, è stata anticipato da un video pubblicato sui social nelle scorse settimane.

Il singolo è un brano pop che descrive ironicamente i sentimenti ai tempi della quarantena tra giornate in casa, appuntamenti al supermercato e… Amuchina.

“Lo sai che il tempo passa presto

e l’amore e l’Amuchina non vanno d’accordo.

Non posso regalarti il mare se al mio fianco non ci sei più te”

Pierozzi descrive così la nascita del brano:

“’Amore e Amuchina’ è un brano che ha preso forma durante le prime settimane della quarantena. Nasce dall’esigenza di mettere in musica le emozioni provate durante questo atipico periodo di reclusione, dove l’unica cosa che sono riuscito a fare è stata esprimere la creatività nella maniera più sincera possibile. La canzone è dedicata a tutte quelle persone che hanno sofferto la mancanza di qualcuno a cui vogliono bene ed è stata interamente scritta, prodotta e registrata a casa”

PIEROZZI – BIOGRAFIA

Francesco Pierozzi, in arte Pierozzi, nasce a Tarquinia (VT) nel 1992.

Suona la chitarra elettrica dall’età di 14 anni da autodidatta e le sue principali fonti di ispirazione sono Green Day, Sum 41, Blink 182, Iron Maiden. Il suo approccio alla musica è da sempre spontaneo e diretto.

Nel 2011 fonda, con Alessio Bernabei, i Dear Jack e nel 2013 la band entra a far parte di Amici di Maria De Filippi, risultando il primo gruppo a far parte del talent show. Si classificano secondi e vincono il Premio della critica giornalistica.

L’album Domani è un altro film (prima parte) raggiunge il doppio disco di platino e dopo un tour sold out nel 2015 arriva la prima partecipazione al Festival di Sanremo con Il mondo esplode tranne noi e la pubblicazione del secondo disco Domani è un altro film (seconda parte).

La band si esibisce in quell’anno al Teatro Antico di Taormina e all’Arena di Verona.

Nel 2016 arriva la seconda partecipazione al Festival di Sanremo con Mezzo respiro.

Dopo la pubblicazione dell’album Non è un caso se l’amore è complicato nel 2019 esce il singolo Caramelle, in collaborazione con Pierdavide Carone, un inno alla lotta contro la pedofilia, che non viene ammesso al Festival di Sanremo ma che riscuote un grande successo in radio e sul web.

In attesa dei nuovi progetti con i Dear Jack, Pierozzi inizia quest’anno il suo percorso da solista.