Pierdavide Carone festeggia i suoi 10 anni di carriera con un grande evento live ricco di ospiti al Memo Restaurant Music Club di Milano la sera del 7 ottobre 2020.

Ma non sarà l’unico live del mese… ma andiamo con ordine.

Dopo averci raccontato in uno speciale diario in esclusiva per il nostro sito i suoi primi anni di carriera (lo trovate qui, qui e qui), Carone è pronto a portare la sua storia musicale costellata di tanti successi, vittoria al Festival di Sanremo in veste di autore compresa, in una grande serata di musica live.

Nel concerto di domani, mercoledì 7 ottobre, al Memo Restaurant Music Club di Milano (Viale Monte Ortigiara, 30 – ore 20.30), andrà in scena un evento unico.

Innanzitutto l’artista ha fortemente voluto far aprire il concerto a due artisti emergenti per dare loro spazio in un momento difficile dal punto di vista dei live. Opening Act saranno infatti Alessandro Cantalupo e Enea Vlad.

Durante il concerto Carone duetterà e interagirà con diversi ospiti. Ecco i nomi:

Marco Barusso

Marco Carta

Vanessa Grey

Federica Minia

Neno

Alessandro “Apollo” Presti

Alessio Bernabei

Andrea Vigentini

Ma gli appuntamenti dal vivo di Pierdavide Carone non sono finiti qui. Sono, infatti, in programma altri due live questa settimana: giovedì 8 ottobre l’artista si esibirà al Belleville Rendezvous di Paratico (BS) e sabato 10 ottobre sarà ospite del Festival I mondi di carta a Crema (CR), per raccontarsi in un’intervista con Walter Bruno.