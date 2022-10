Piccola Kappa in “Bolla di sapone” svela il timore per il tempo che passa

Piccola Kappa (all’anagrafe, Federico Idini) pubblica il singolo Bolla di sapone, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 23 settembre 2022. Il brano, scritto dal cantante e prodotto da Salvatore Foddai, è una riflessione sui momenti che si vivono e sul tempo che passa.

In Bolla di sapone, Piccola Kappa racconta quei piccoli ma importanti istanti di condivisione quotidiana, contemplando il tempo nella sua fragilità. A proposito del brano, il cantante racconta: “Sento che il tempo è come un quadro che non riesco a dipingere: i giorni vanno troppo veloci ed un’altra estate é volata così com’è volata lei. Pensavo di aver del tempo da dedicarle ed invece non c’è stata opportunità; allo stesso modo non finisci di ammirare la bellezza di una bolla di sapone che scompare davanti ai tuoi occhi e inizi ad apprezzare solo dopo”.

Piccola Kappa svela poi il proprio timore per lo scorrere del tempo: “Temo continuamente la fragilità del tempo e tendo a ricordare gli eventi passati, per questo trovo perfetto citare gli 883 nel bridge, mi ricordano i viaggi in macchina con la mia famiglia. I momenti che passavo con lei non riuscivo a valorizzarli, perché li vedevo come una distrazione dal mio obbiettivo principale, ma ora che lei non è qui mi sento solo… Ora che quei momenti sono andati e hanno lasciato un vuoto, li sogno per cercare di riempirlo, così non dimentico”.

Piccola Kappa, da cameriere/barista a X-Factor

Piccola Kappa ha 21 anni ed è di Sassari. Ha scritto le prime canzoni da 6-7 anni, iniziando a registrarle soltanto a 16 anni. Attualmente lavora come cameriere e barista: in questo modo ha autoprodotto il suo primo EP Sono allergico alle api.

I singoli che hanno anticipato la pubblicazione del disco, Sei La mia Crush e Sono allergico alle api, hanno conquistato le playlist editoriali di Spotify: Scuola Indie, Indie Triste, Ragazzo Triste e Sanguegiovane. Successivamente, Piccola Kappa ha rilasciato il brano Vita Deficiente.

Nel 2022 partecipa a X-Factor; e prosegue il suo percorso musicale con la pubblicazione di Bolla di sapone.