Philip, svelati i featuring e la data d’uscita del nuovo EP “UNA BANDIERA”

Con un trailer pubblicato sui propri profili social, Philip ha svelato il titolo, la data di uscita e i featuring del suo nuovo EP, “UNA BANDIERA” (Atlantic / Warner Music Italy), che sarà disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 15 settembre.

Al suo interno troviamo alcuni nomi fra i più grandi e in hype del momento: da Baby Gang a Guè, passando per LJK, giovane talento astigiano già virale su TikTok con il brano “GTA“. Ma non è tutto! Il rapper di Piazza Prealpi ha infatti voluto in questo EP anche due artisti internazionali, ovvero Mister You & Hayce Lemsi.

L’artwork di “UNA BANDIERA” è comparso a sorpresa lo scorso venerdì 8 settembre nel videoclip di “Batiment #1“, brano che ha anticipato l’uscita dell’EP insieme a “X-ADV” e al singolo estivo “Te Quiero” featLJK.

Philip, “UNA BANDIERA”: la tracklist

Batiment #1 Batiment #2 feat Baby Gang X-ADV Milano Vice City feat Guè Domani Te Quiero feat LJK Stavo Pensando a Te Vacanze a Marbella feat Mister You & Hayce Lemsi

Philip, quali sono i brani più ascoltati?

Philip conta attualmente poco più di 400 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Banlieue” con più di 17 milioni di stream. Seguono “Tutto apposto” feat Capo Plaza con 11.383.589 stream e “Pudini #2” feat Simba La Rue.