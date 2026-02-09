9 Febbraio 2026
PeTr3SKU feat. Thomas: “Nonostante Tutto” è la ballad che racconta i legami che resistono

Prima collaborazione tra i due: un pop-indie intimo, tra nostalgia e promesse silenziose.

PeTr3SKU e Thomas nel singolo Nonostante Tutto
PeTr3SKU feat. Thomas pubblicano Nonostante Tutto: un incontro tra fragilità e resistenza.

È disponibile su tutte le piattaforme digitali Nonostante Tutto, il nuovo singolo che segna la prima collaborazione tra PeTr3SKU e Thomas. Un brano nato dall’incontro tra due identità musicali diverse ma complementari, unite dal desiderio di raccontare legami profondi, imperfetti e capaci di resistere al tempo.

Il featuring prende forma grazie alla visione condivisa dei due artisti e alla spinta della discografica e manager Maria Totaro, che ha fortemente voluto questo dialogo artistico. Nonostante Tutto mette al centro rapporti che sopravvivono alle distanze, ai cambiamenti e alle fragilità, restando vivi anche quando tutto sembra andare in direzione opposta.

Chi è PeTr3SKU

PeTr3SKU, classe 2004, è un giovane talento originario di Viareggio. Fin da giovanissimo prende parte a concorsi musicali e programmi televisivi, tra cui Tra sogno e realtà nel 2016. La svolta arriva nel 2024 con la partecipazione al Rising Voice Contest di Maria Totaro, che lo porta fino alla presentazione a Sanremo Giovani.

Nello stesso anno partecipa ad Area Sanremo, entrando tra i 24 finalisti e presentando il singolo La nostra opera d’arte davanti a Carlo Conti. Il brano ottiene rapidamente riscontri importanti su Spotify. Nell’agosto successivo pubblica 14 dicembre, sostenuto anche da collaborazioni con creator digitali, e prende parte al tour di Ciccio Riccio in Puglia. Attualmente è impegnato in casting per programmi televisivi nazionali, confermando un percorso in costante crescita.

Thomas viene firmato giovanissimo da MMLine Production Records all’età di 14 anni. A 16 anni entra nel programma Amici 17, esperienza che ne consolida la visibilità e il rapporto con il pubblico.

Dopo il percorso televisivo ottiene due dischi d’oro e si afferma come una delle voci più riconoscibili della sua generazione, costruendo un’identità pop solida e trasversale.

Il significato di “Nonostante Tutto”

Scritto da Anthony e Vittorio Conte, Nonostante Tutto è una ballad pop-indie intima e cinematografica, costruita su immagini quotidiane e atmosfere domestiche. La malinconia che attraversa il brano non è mai cupa, ma luminosa, capace di lasciare spazio a una speranza silenziosa.

Il testo racconta un amore reale, lontano da idealizzazioni, fatto di resistenza e presenza. Un sentimento che continua a esistere anche quando tutto sembra fragile. Il crescendo emotivo accompagna l’ascoltatore tra nostalgia, vulnerabilità e promesse non dette, rendendo il brano immediato ma stratificato.

La produzione, curata da Vittorio Conte per DMB Production e MMLine Production Records, mantiene un equilibrio tra intimità e respiro emotivo, valorizzando l’incontro tra le due voci.

PeTr3SKU feat. Thomas – Il videoclip ufficiale

Nonostante Tutto è accompagnato da un videoclip ufficiale, girato interamente in ambienti domestici. Una scelta visiva coerente con il tono del brano, che rafforza il carattere intimo e narrativo della canzone.

Protagonista del video è la giovanissima Rosyangel, di origini venete, al centro di una rappresentazione fatta di gesti quotidiani e silenzi, in linea con il racconto emotivo del pezzo.

 

