Petit torna con una ballad intensa e viscerale: “Vivere Da Morire”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 16 maggio per 21co Label / Warner Music Italy, Vivere Da Morire è il nuovo singolo estivo di Petit che, dopo aver inaugurato il 2025 con Mezzanotte, torna con una ballad intensa e viscerale, nata in collaborazione con il giovanissimo trio di producer Room9.

“Te ne stai andando senza di me, ma un pezzo di te rimane sempre dentro di me”.

Petit, “Vivere Da Morire”: significato del testo del nuovo singolo

Spoilerato nei giorni scorsi sui profili social dell’artista, il brano non è solo una canzone d’amore, ma un vero e proprio viaggio nelle assenze.

Petit racconta così l’amore che resta quando tutto sembra finito: un amore che continua a vivere nei ricordi, nei gesti quotidiani e nei dettagli che lasciano il segno.

Petit: da “mezzanotte” a “Vivere Da Morire”

Vivere Da Morire arriva dopo Mezzanotte, un brano – prodotto da Dardust – che ha colpito per la sua intensità narrativa, in cui l’amore viene raccontato come un continuo rincorrersi tra desiderio e distanza, tra incomprensioni e silenzi.