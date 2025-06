Petit torna con un brano reggaeton dal ritmo coinvolgente e canta “VITAMÌ”

Petit, VITAMÌ: significato del testo del nuovo singolo.

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per 21co Label / Warner Music Italy, VITAMÌ è il brano che Petit ha scelto per infiammare i palchi dei principali festival estivi italiani, dopo la pubblicazione dei precedenti singoli Vivere Da Morire e Mezzanotte, che vantano rispettivamente quasi 160 mila stream e oltre 725 mila stream su Spotify, dove il giovane artista vanta poco più di 260 mila ascoltatori unici mensili.

Petit, VITAMÌ: significato e testo del brano

Brano reggaeton dall’energia contagiosa e dal ritmo coinvolgente, VITAMÌ parla di desiderio, di complicità e di quel sentimento di intimità che si crea quando due persone scelgono di restare vicine, anche solo per un po’.

Ed ecco che con un testo che evoca immagini di atmosfere estive – tra rose, calici e il sole che abbraccia la pelle – Petit racconta una storia fatta di sguardi, piccoli gesti e parole che scivolano leggere, ma che lasciano il segno.

TESTO DEL BRANO

Vita mì, Vita mì

Restiamo un altro po’

Però non far rumore

Che poi ci sentono

Se vuoi ti faccio da scudo per le paranoie

Mazzo di rose

E calici di rosé

Sei tu che prendi il sole

Oppure è il sole che prende te

Ci siamo persi

Ma tutte le strade portano al mare

Mi restano solo due parole

Vita mì!

Vita mì, vi-vi-vita mì

A’ rro’ vaj

Mi rimani più addosso del segno dell’abbronzatura

Vita mì, vi-vi-vita mì

Perché stanotte non ha da firnì

Tu giri sempre attorno a me

Come la terra attorno al sole

Gira gira gira gira come

I soldi, la droga, l’amore

Gira gira gira gira come

I soldi, la droga, l’amore

Vi-vi-vita mì

Perché stanotte non ha da firnì

Vi-vi-vita mì

Vi-vi-vita mì

Dammi un bacio al sapore di mare

Mentre vado a fondo in un fare di niente

Io non so cosa voglia dire amare

Ma tu mi fai perdere completamente

Tu sei fredda, una doccia ghiacciata a fine serata

Dopo una cena di gala

Ma dimmi una bugia velata

Vesti da Prada

Fammi un sorriso in camera

Vita mì!

Vita mì, vi-vi-vita mì

A’ rro’ vaj

Mi rimani più addosso del segno dell’abbronzatura

Vita mì, vi-vi-vita mì

Perché stanotte non ha da firnì

Tu giri sempre attorno a me

Come la terra attorno al sole

Gira gira gira gira come

I soldi, la droga, l’amore

Gira gira gira gira come

I soldi, la droga, l’amore

Vi-vi-vita mì

Perché stanotte non ha da firnì

Vi-vi-vita mì

Vi-vi-vita mì

E ci siamo persi

Ma tutte le strade portano al mare

Mi restano solo due parole

Vita mì!

Vita mì, vi-vi-vita mì

A’ rro’ vaj

Mi rimani più addosso del segno dell’abbronzatura

Vita mì, vi-vi-vita mì

Perché stanotte non ha da firnì

Tu giri sempre attorno a me

Come la terra attorno al sole

Gira gira gira gira come

I soldi, la droga, l’amore

Gira gira gira gira come

I soldi, la droga, l’amore

Vi-vi-vita mì

Perché stanotte non ha da firnì

Vi-vi-vita mì

Vi-vi-vita mì