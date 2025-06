Pergola in “Dove il sogno va” racconta il desiderio di esprimersi e di credere in sé stessi

Dove il sogno va (Stream Records) è il nuovo brano del cantautore e compositore Pergola e sarà contenuto in STREAM!, l’album di prossima uscita.

Il brano è registrato nei prestigiosi Real World Studios di Peter Gabriel, con la supervisione agli arrangiamenti del produttore musicale di fama internazionale Chris Hughes.

STREAM! è un progetto che fonde elettronica, world music, rock e cantautorato, esplorando il lato più intimo e visionario dell’autore.

Dove il sogno va

Dove il sogno va, disponibile in digitale, racconta l’esperienza del sognatore, tra illusione e realtà ed è allo stesso tempo anche la metafora della vita stessa: un incessante viaggio verso qualcosa di autentico.

Il videoclip, diretto da Angelo Giordano, è un cortometraggio nel quale Pergola cammina senza sosta, percorrendo scenari in continua trasformazione; da qui il richiamo al tema del brano: il sogno che il protagonista insegue come se fosse l’unico modo per restare vivi. Il videoclip si basa su una narrazione visiva evocativa che racconta la tensione tra realtà e desiderio, tra introspezione e slancio vitale.

Pergola presenta così il singolo: “Questo brano è nato ai Real World Studios, in un’atmosfera ispirata dalla musica e da speciali sinergie. Racconta del desiderio di esprimersi, di credere in sé stessi, lasciando aperta una domanda: dove va veramente il sogno? Forse fa parte di noi, della nostra vita”.

Conosciamo meglio Pergola

Francesco Pergola si avvicina alla musica da giovanissimo, inizia la sua carriera come DJ.

Nel 2019 attira l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori grazie a una rivisitazione elettronica del celebre brano Rockin’ in the Free World di Neil Young, che riscuote un ottimo riscontro nel mondo del clubbing. Da quel momento si afferma come DJ e producer, esibendosi nei principali club italiani ed europei, spesso al fianco di nomi di riferimento della musica elettronica.

Nel 2023 sceglie di intraprendere un nuovo percorso creativo: abbandona il mondo del clubbing per dedicarsi a una scrittura più intima e alla ricerca di un sound contaminato, che rifletta la fusione dei tanti universi musicali che lo ispirano.