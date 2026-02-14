I fratelli Ruggeri firmano la colonna sonora di “Per un po’”, al cinema dal 26 febbraio

Il 27 febbraio arriva in digitale la colonna sonora originale di Per un po’, il nuovo film di Simone Valentini, nelle sale dal 26 febbraio. A firmarla sono i fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri, edita da Edizioni Curci.

Una collaborazione che nasce da un percorso già condiviso e che qui trova una nuova forma: quella di una musica costruita per accompagnare una storia fatta di legami, fragilità e trasformazioni.

“Per un po’” di niccolò agliardi

Il film (qui il trailer) è tratto dal romanzo di Niccolò Agliardi Per un po’. Storia di un amore possibile, diretto da Simone Valentini e scritto da Francesca Scanu, Andrea Zuliani, Niccolò Agliardi insieme allo stesso Valentini.

Prodotto da Twister Film in coproduzione internazionale con A.B. Film, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Lazio (Fondo Regionale Cinema e Audiovisivo Programma Fesr Lazio 2021-2027), sarà nelle sale dal 26 febbraio distribuito da Filmclub. La colonna sonora uscirà in digitale il 27 febbraio.

Nel film recitano Alessandro Tedeschi, Isnaba Na Montche, Sara Laura Raimondi, Ilde Mauri, Alessio De Persio, Cecili Di Giuli, Giulia Maulucci e Ilir Jacellari.

Per un po’ racconta la storia di Niccolò, un uomo di successo che decide di diventare padre affidatario, e di Federico, un ragazzo cresciuto in comunità che non ha mai conosciuto l’affetto di una famiglia. Tra loro nasce un legame profondo e complicato, fatto di affetto, conflitti e fragilità, mentre cercano di costruire una nuova vita insieme. Una storia di accoglienza, crescita e legami inaspettati, ispirata a vicende reali e costruita su un tono intimo e commovente.

A firmare la colonna sonora del film sono i fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri. Nel film anche un brano, scritto da Agliardi ed Edwyn Roberts, cantato da Wax: Chi si appartiene.

Le parole di Giacomo e Tommaso Ruggeri

“Con Niccolò Agliardi collaboriamo ormai da anni e questo ci ha permesso di affrontare anche questa colonna sonora con un dialogo immediato e una fiducia reciproca già costruita.

Abbiamo iniziato a lavorare alla musica fin dalle primissime fasi del montaggio, seguendo passo dopo passo lo sviluppo delle riprese lasciandoci guidare dal loro respiro emotivo. Fin dall’inizio abbiamo costruito un leitmotiv legato all’idea di famiglia, tema centrale del film, che si trasforma insieme alle immagini e ai personaggi, accompagnando il loro percorso senza mai imporsi, diventando parte organica del racconto”.

Chi sono Giacomo e Tommaso Ruggeri

Giacomo Ruggeri, chitarrista e compositore, nasce a Cremona nel 1988. Inizia il suo percorso musicale a dieci anni, approfondendo prima lo studio del clarinetto per poi dedicarsi interamente alla chitarra sotto la guida del M° Carmelo Tartamella e, successivamente, perfezionandosi nel linguaggio rock con Donato Begotti presso il CPM e l’Accademia del Suono di Milano. Completa la sua formazione accademica diplomandosi con lode e menzione d’onore in Chitarra Jazz presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma.

Dal 2011 consolida un’importante collaborazione come chitarrista e compositore con il cantautore Niccolò Agliardi, partecipando alla realizzazione di album e colonne sonore di rilievo nazionale, tra cui la celebre serie TV Braccialetti Rossi (Rai 1), e i film Nove lune e mezza e Ostaggi. Parallelamente, l’attività live lo porta a esibirsi in tutto il mondo (dagli USA agli Emirati Arabi) con il progetto Stefano Signoroni & the MC e a collaborare in studio e live con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Dargen D’Amico, Lorenzo Fragolla, Chiara Galiazzo e Ditonellapiaga.

Oltre all’attività in studio e sui palchi, che lo vede protagonista anche in diverse produzioni televisive come Zelig Time (Zelig TV) e Zelig C-Lab (Sky), Giacomo ricopre un ruolo attivo nella didattica e nella gestione culturale. Dal 2024 è Presidente dell’Associazione Creatività APS di Fidenza, dove coordina l’offerta formativa e i progetti di musica d’insieme, confermando un profilo artistico poliedrico capace di spaziare con naturalezza dalla composizione per immagini alla direzione artistica.

Tommaso Ruggeri, batterista e compositore, nasce a Cremona (CR) il 07.02.1992. Si avvicina alla musica all’età di 10 anni con lo studio della batteria dapprima con il maestro Max Bedani, poi con Alfredo Golino. Nel frattempo approfondisce anche studi di teoria musicale e composizione con il M° Mario Vitale.

Dal 2016 al 2022 completa gli studi al Conservatorio “A. Boito” di Parma dove si diploma col massimo dei voti sotto la guida dei M° Lele Melotti, Amedeo Ariano e Marco Orsi. Nel 2011, inizia a collaborare come batterista e compositore con il cantautore Niccolò Agliardi, con cui registrerà e sarà compositore di diversi brani per gli album: Non Vale Tutto (2011), Io non Ho finito (2014), Resto (2018); e sempre con Agliardi, realizza diverse colonne sonore per Fiction e Film: Braccialetti Rossi (2013/2016), Nove Lune e Mezza (2018), Ostaggi (2021).

Nello stesso periodo inizia la collaborazione con Stefano Signoroni & the MC, progetto del cantante pianista Stefano Signoroni e del bassista Flavio Scopaz coi quali calca palchi prestigiosi in Europa e in tutto il mondo (USA; Emirati Arabi). Da lì comincia una serie di collaborazioni con diversi artisti italiani ed europei: negli anni collabora live e in studio con Dargen D’Amico, Lorenzo Fragola, Alessandro Casillo, Il Volo, Jack Jaselli, Sinplus, Verdiana Zangaro. Inoltre è batterista nei programmi Tv Dimmi di Te (2018, Rai Uno), Zelig Time e Zelig C-Lab (2017/2021, Comedy Central), Il Circolo dei Mondiali (2022, Rai Uno).